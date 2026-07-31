Oxfam Intermón reclama una respuesta "inmediata y coordinada" en Ceuta y dice que "no caben" devoluciones "colectivas"

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Oxfam Intermón ha reclamado una "respuesta inmediata y coordinada en Ceuta" que permita atender las "necesidades humanitarias" de las miles de personas que han entrado desde Marruecos en la ciudad autónoma en los últimos días y ha advertido de que "no caben" las devoluciones "colectivas".

"En estos momentos, la prioridad debe ser atender las necesidades de las personas que han llegado a Ceuta y garantizar su seguridad, su dignidad y todos sus derechos. Cualquier actuación de las administraciones debe respetar el Estado de derecho, las garantías individuales y los derechos de la infancia. No caben devoluciones en caliente ni respuestas colectivas que impidan evaluar la situación de cada persona", ha señalado la responsable de Justicia Socioeconómica de Oxfam Intermón, Raquel Checa.

En este sentido, la organización considera "urgente" que el Gobierno central y la ciudad autónoma trabajen "de manera coordinada y refuercen los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer alojamiento, atención sanitaria, información, asistencia jurídica y acompañamiento especializado".

Checa ha avisado de que "Europa atraviesa un grave deterioro de sus políticas migratorias, cada vez más centradas en la detención, la coerción y las deportaciones". Frente a ello, ha apuntado que "la respuesta debe avanzar en la dirección contraria: proteger a las personas, abrir vías legales y seguras y asumir una verdadera corresponsabilidad en la acogida".

También ha pedido "responsabilidad a las instituciones y a los medios de comunicación" para "informar con rigor, evitar la estigmatización y no alimentar discursos racistas o de odio" y ha pedido no trasladar a la ciudadanía la responsabilidad que corresponde a las administraciones.

Asimismo, ha recordado "a las personas que han perdido la vida en el mar intentando llegar a Ceuta" y ha trasladado su "solidaridad a sus familias y seres queridos". "Estas muertes no pueden convertirse en una realidad asumida. Europa y España deben habilitar vías legales y seguras para que ninguna persona tenga que arriesgar su vida en busca de protección o de un futuro mejor", ha concluido Checa.