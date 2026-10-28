Las poblaciones gitana y afrodescendiente son las que mayor percepción de discriminación declaran, según OPI y Oberaxe

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausura la jornada conmemorativa de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en foto de a - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las poblaciones gitana y afrodescendiente son las que mayor percepción de discriminación declaran, según recogen la II Nota de Análisis y la actualización del panel de indicadores presentada este miércoles por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

Ambos organismos, dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones, señalan que los ámbitos de actuación recogidos por el panel de indicadores abordan áreas como los procesos de extranjería y nacionalidad, la inclusión activa, la convivencia y participación, y la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

Para ello, realiza un seguimiento "sistemático, estructurado y continuo" de 45 objetivos tácticos, organizados en 6 bloques de políticas y 23 líneas de actuación del Marco Estratégico.

Con respecto a los indicadores sobre percepción de la discriminación estudiados en esta nota de análisis en diferentes ámbitos y objetivos tácticos del Marco Estratégico, los organismos apuntan que la población gitana y la población afrodescendiente son las que mayor percepción de discriminación declaran, en consonancia con otros estudios que señalan la "especial discriminación" que reciben estos colectivos.

La monitorización del discurso de odio en redes sociales que realiza Oberaxe arroja resultados que apuntan a estos mismos grupos como principal diana del discurso de odio.

Aunque los datos de encuesta y de monitorización de redes sociales que se presentan en la II Nota de Análisis estén sujetos a las percepciones mediatizadas por los momentos políticos, "los acontecimientos que las enmarcan y otros problemas propios de estas técnicas de investigación, es cierto que dan información valiosa sobre los colectivos que deberían priorizarse en las intervenciones de prevención, sensibilización e intervención contra el racismo y la xenofobia".

Los indicadores del panel destacan que los mayores cambios con respecto al año pasado se han producido en el ámbito de los procesos administrativos de extranjería, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, que reformaba las autorizaciones de residencia por arraigo.

El panel recoge que el arraigo familiar, aunque sigue siendo el mayoritario, ha ido reduciendo el ritmo de autorizaciones concedidas, el arraigo social continúa su tendencia decreciente, mientras que el nuevo arraigo sociolaboral se va consolidando como alternativa al antiguo arraigo laboral.

VENEZUELA Y MALI

En el ámbito de la Protección Internacional y Temporal y la Atención Humanitaria, las personas que huyen de Ucrania siguen representando buena parte del esfuerzo de acogida, aunque las personas procedentes de Venezuela y Mali se han situado como las nacionalidades de origen mayoritarias en el Sistema de Acogida Estatal.

Respecto al bloque del Marco Estratégico que analiza la inclusión activa, el que agrupa mayor número de objetivos tácticos, el panel refleja, entre otros, las conclusiones sobre educación, empleo o sanidad.

En lo referente a la educación, se observa que la inserción laboral de los egresados universitarios de nacionalidad extranjera se sitúa por debajo de los egresados españoles, al igual que en el análisis del pasado año, y que la convalidación y homologación de títulos extranjeros sigue siendo un factor clave de desigualdad.

En cuanto a los indicadores de empleo, la tasa de ocupación sería similar para personas de nacionalidad española y extranjera, destacando la de la población extranjera de la UE respecto de la de extranjeros de terceros países.

SIN DIFERENCIAS ENTRE ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN SANIDAD

Sobre el ámbito de la sanidad, el panel analiza el uso de servicios sanitarios y la realización de prácticas preventivas de salud. Ambos indicadores han revelado que no hay diferencias significativas entre personas españolas y extranjeras ni en el uso de servicios ni en la realización de prácticas preventivas.

La mayoría de los datos que presenta el panel de indicadores provienen de fuentes secundarias como datos de registro del propio OPI, el INE, otros departamentos ministeriales, Eurostat, etc.

Otros datos se han obtenido a través de consultas realizadas por la Secretaría de Estado de Migraciones a los departamentos y organismos competentes, o a partir de estudios específicos destinados a satisfacer los objetivos de este sistema de seguimiento, algunos de los cuales están pendientes de realización o procesamiento.