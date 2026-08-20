El PP defiende que el Gobierno "es quien tiene que temer" a la Fiscalía tras semanas de la entrada de migrantes a Ceuta

1111690.1.260.149.20260820132519 Foto Declaraciones Carmen Fúnez - PARTIDO POPULAR

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este jueves que el Gobierno "es quien tiene que temer" a la Fiscalía tras tres semanas de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta.

"Pero si es que aquí quien tiene que temer a la Fiscalía es el propio Gobierno porque, como le decía antes, llevan 20 días. Llevamos tres semanas con esos menores y con el resto de personas que entraron de manera irregular en nuestro país el 30 y el 31 de julio en Ceuta y, que nosotros sepamos, no conocemos todavía si el Gobierno está cumpliendo la ley", ha asegurado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP Carmen Fúnez, en declaraciones a medios en Génova.

Así lo ha puesto de manifiesto sobre la situación migratoria de Ceuta, al ser cuestionada por una posible negativa por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a acoger a menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.

En este sentido, ha explicado que, según la ley, el Gobierno tiene que incoar expedientes individualizados de cada una de las personas que entraron y, con respecto a los menores, su filiación, su determinación de edad, ponerse en contacto con los servicios sociales de su país de origen, porque "lo más importante es, sin ningún género de dudas, defender el interés superior del menor".

"Y para nosotros, y para lo que dice la ley, el interés superior del menor se defiende haciendo que ese menor vuelva con su familia. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo y es lo que vamos a seguir haciendo en las próximas semanas", ha apuntado.

En concreto, sobre el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península, anunciado por el Ministerio de Juventud e Infancia, ha asegurado que las autonomías del PP no han recibido información del plan. "Mire, a las comunidades del Partido Popular, que yo sepa, no se les ha trasladado absolutamente nada", ha señalado.

PIDE A JUVENTUD E INFANCIA DEJAR DE "GENERAR BULOS"

De la misma manera, ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, "dejar de retorcer el lenguaje y de generar bulos en aquellos lugares y en aquellos ámbitos en donde existe una total claridad".

"Fue el ministro Albares el que dijo que todas las personas que habían entrado de manera ilegal en Ceuta volverían a su país. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo y es lo que pedimos, que se cumpla la ley", ha recordado.

En este punto, ha dicho que "nadie ha hablado de deportaciones", sino "del cumplimiento de la ley" y ha recalcado que Juventud e Infancia es "el que tiene que responder si ellos lo están cumpliendo".

Igualmente, ha criticado que los datos públicos de filiación de menores migrantes son "prácticamente los mismos" que los de hace una semana. "Todavía no se han filiado todos los menores que hay en Ceuta. Todavía no sabemos si se han puesto en marcha los procesos de determinación de edad. Todavía no sabemos si se han puesto en marcha ya los contactos con los servicios sociales de Marruecos para reunificar esas familias", ha denunciado.