El PP insta al Gobierno en el Congreso a ejecutar órdenes de expulsión de extranjeros sin derecho a permanecer en la UE

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a ejecutar las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea, para su debate en el Pleno.

Según se desprende del texto, recogido por Europa Press, los 'populares' piden garantizar la ejecución "efectiva" de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España.

Asimismo, apuestan por instar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la UE condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente frente a los delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno y su residencia en España.

En esta misma línea, llaman a reforzar la cooperación judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras autoridades competentes "con el objetivo de reducir los plazos administrativos y judiciales de los procedimientos de expulsión, evitando dilaciones indebidas".

Igualmente, solicita impulsar la revisión de acuerdos con países de origen y tránsito de inmigración ilegal "para asegurar su cumplimiento, introduciendo para quienes los incumplan consecuencias diplomáticas y/o económicas".

También reclama un refuerzo de los medios humanos y tecnológicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cooperación operativa con Frontex como fuerza de apoyo, mediante la integración e interoperabilidad de sistemas marítimos, aéreos y satelitales, para prevenir la inmigración ilegal

MENOS DE UN TERCIO EJECUTADAS

"Cada año, cientos de miles de personas de fuera de la Unión Europea son obligadas a abandonar el territorio comunitario por carecer de derecho legal a permanecer en él. Sin embargo, poco más del 20% de ellas lo hace realmente. En España, la situación es aún más alarmante: se ejecutan menos de un tercio de las órdenes de expulsión que se dictan", apunta el PP.

En esta línea, el PP recopila datos de Eurostat que revelan que entre enero y septiembre de 2025 España notificó 41.315 órdenes de expulsión.

Por otra parte, el PP afirma que en noviembre del 2025 la secretaria de Estado de Seguridad confirmó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que desde enero hasta noviembre del año pasado se ejecutaron 2.156 expulsiones.

"Ello implica una tasa de ejecución de aproximadamente el 5%, una cifra estrepitosamente baja que revela un desajuste grave y que implica el incumplimiento reiterado de la normativa en esta materia", denuncia la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.