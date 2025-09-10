PP reprocha a Marlaska "sembrar los puertos de barracones" de migrantes y el ministro defiende el "éxito" de su política

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, José Vicente Marí, ha reprochado al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esté "sembrando" de barracones para inmigrantes "todos los puertos del país" ante el incremento de llegadas de pateras a Baleares registrado en los últimos meses. A estas acusaciones, Marlaska ha respondido que las llegadas de migrantes irregulares se han reducido un 36% en lo que va de año y ha asegurado que la política del Gobierno en materia migratoria "es un éxito"

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Marí ha responsabilizado al Gobierno de que hoy la inmigraciónn sea el tercer problema más grave para los españoles según el CIS y le ha preguntado por la existencia de una ruta de tráfico de personas hacia las costas de Baleares.

Ante estas acusaciones, Marlaska ha recordado las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que invitaba al Gobierno a "aprender" de las políticas migratorias de Grecia e Italia y ha asegurado que España tiene la mitad de llegadas por mar que estos países.

"No sé quién tiene que aprender", ha respondido el titular de Interior que ha evitado "meterse con las políticas de Italia y Grecia ante un fenómeno absolutamente complejo y ante el que se está siendo efectivo".

A las cifras aportadas por el ministro, Marí ha respondido con datos de llegadas a Baleares y le ha reprochado su inacción con el "drama migratorio" en esta comunidad autónoma. "Hace tres años mientras agraviaban a Argelia, mientras no cubrían ni cubren las vacantes y mantienen en la indigencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a Baleares en 2024 llegaron 5.900 migrantes y en lo que va de 2025 ya vamos por 5.100".

Le ha recriminado, además, al ministro "lavar su mala conciencia con palabras grandilocuentes, mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo, y llaman racistas a todo el mundo pero no asumen la tutela de más de 1.000 menores que han pedido asilo". "Lo único que proponen es sembrar de barracones todos los puertos del país y ya están haciéndolo en Palma, Ibiza y Fuerteventura", ha añadido.

Y "para resolver el caos", ha propuesto al Gobierno seguir el plan de Alberto Núñez Feijóo, y lanzar "un mensaje claro de que solo se admite inmigración legal, ordenada y con contrato de trabajo". "Si ustedes no quieren o no saben, convoque elecciones que ya lo haremos nosotros", le ha retado desde su escaño.

Ante estas acusaciones, Marlaska ha insistido con la acción de Gobierno de los últimos siete años con "más policías y más guardias civiles para proteger las fronteras, más remunerados en un 40%, trabajando con Europa y con los países de origen y tránsito, evitando el 40% de las salidas irregulares, salvando vidas y luchando por una migración legal, segura y ordenada"".

"Somos un ejemplo en Europa", ha concluido Marlaska tras recordarle a Marí que "no es competencia del Ministerio del Interior convocar elecciones".