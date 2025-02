Rego asegura que ninguna CC.AA queda fuera del reparto de menores migrantes pero destaca el esfuerzo previo de Cataluña

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que ninguna comunidad autónoma queda fuera del reparto de menores migrantes no acompañados, aunque ha destacado el esfuerzo previo de Cataluña, con más de 4.000 plazas creadas, frente a las 1.900 de Madrid.

"Aquí le puedo decir que Cataluña tiene más de 4.000 plazas creadas, frente a, por ejemplo, Madrid, que tiene el día de hoy 10% y Cataluña el 24%, es decir, Madrid unas 1.900 plazas", ha señalado la ministra en una entrevista en RNE.

Así lo ha puesto de manifiesto respecto a las críticas de que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias excluye a comunidades como País Vasco y Cataluña. En este sentido, la titular de Juventud e Infancia ha recalcado que "ninguna comunidad queda excluida". "Y diría más, no se puede decir que una comunidad autónoma como Cataluña, que tiene el 24% de las plazas del sistema de acogida de niños y niñas en sistema de desamparo, no está dentro de este sistema de reparto. No se puede decir esto. Hay que ser rigurosos también", ha argumentado.

En esta misma línea, ha reconocido que hay territorios que han hecho un "esfuerzo previo" en la acogida de menores migrantes. Si bien, ha llamado a que el resto de territorios hagan "el mismo esfuerzo". "Pero quiero dejar claro que aquí están incluidos todas las comunidades autónomas. Ninguna queda fuera", ha zanjado.

La ministra ha recordado que el Gobierno trabaja "desde hace tiempo en unos criterios que son los aprobados por unanimidad en el año 2022 y que dimensionan de una manera equilibrada el sistema de acogida para que sea sostenible en términos de la gestión de un servicio público y de garantía de derechos". Por ello, considera que "no tiene ningún sentido plantearlo en términos de negociación con determinados grupos políticos".

Rego ha insistido en que el trabajo del Gobierno "se está haciendo de acuerdo a las necesidades de los menores que están en Canarias y de las necesidades del resto de niños que ya forman parte del sistema de acogida en situación de desamparo".

También ha apuntado que está pendiente de determinar la fórmula jurídica para llevar a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados, pero ha dicho que se puede hablar de tiempos "razonablemente cortos".

"Estamos pendientes de terminar de ver si será un decreto o una proposición de ley, pero se llevaría al Congreso de los Diputados", ha indicado Rego quien ha insistido en que el acuerdo sería una solución "puntual" para los 4.500 migrantes que ahora permanecen en Canarias.

Finalmente, la ministra ha instado al PP a "sentarse a trabajar" y "dejar de bloquear el trabajo de los demás". Precisamente, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha dicho que le parece "inaceptable" que el Ejecutivo use a los menores migrantes "como moneda de cambio".

"Pediría a todos los grupos y particularmente un poquito de altura política al Partido Popular, porque estamos hablando de niños y estamos hablando de la infancia. Y lo que se trata es de pedir al conjunto de territorios que hagan un esfuerzo para dimensionar este sistema de acogida", ha subrayado Rego.

La ministra de Juventud e Infancia y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron este jueves en la sede del Ministerio, donde fijaron los criterios para el reparto. Estos dijeron que son "prácticamente los mismos" que los que se aprobaron de forma unánime en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas en 2022: población, renta per capita, paro, esfuerzo y dispersión población.