Rego avisa del cambio de perfil migratorio en Ceuta: 1.500 menores, muchos de menos de 13 años, y unas 700 son niñas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha alertado este jueves de un cambio en el perfil de los migrantes que han entrado de forma irregular a Ceuta --donde actualmente hay 1.500 menores en el sistema de acogida--, ha destacado la presencia de unas 700 niñas y un elevado número de menores de 13 años y ha llamado a la "solidaridad" de las comunidades autónomas.

"En este momento, hablamos de un elevado número de niñas, estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años, es decir, el perfil migratorio ha cambiado", ha asegurado la ministra en rueda de prensa tras presidir la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Durante su comparecencia, la titular de Infancia ha rechazado las propuestas de "deportaciones masivas" y ha garantizado que el Ejecutivo aplicará estrictamente el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos.

"Y para hacer lo que hay que hacer y hacerlo correctamente, tanto en términos de derechos, que yo reivindico mucho, esta parte, la parte humana y la parte humanitaria, como la parte jurídica, necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo, francamente, creo que es insostenible hacerlo en Ceuta", ha apuntado.

Con el objetivo de aliviar la sobreocupación en Ceuta, la ministra ha defendido los traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta; el acogimiento familiar; y a partir del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"Nosotros las hemos estado explorando, desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Corresponde, y lo digo claro, puesto que la tutela es de la ciudad autónoma de Ceuta, corresponde a Ceuta tomar la decisión", ha recalcado.