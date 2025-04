Rego es "optimista" ante la sectorial sobre menores migrantes pero recuerda a Madrid y Aragón que deben cumplir la ley

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha mostrado "optimista" ante la reunión de la Conferencia sectorial de infancia que abordará esta tarde el reparto de menores migrantes, y ha recordado a las comunidades de Madrid y Aragón, que se han mostrado contrarias a la convocatoria, la obligación de cumplir la ley.

"Esto es una ley que hay que cumplir, tenemos una situación crítica en Canarias que tiene que ver con los derechos de la infancia y hemos trabajado con determinación para resolverlo", ha respondido tajante Rego en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Para la titular de Infancia es "muy sorprendente la actitud de algunas comunidades". "Hemos dado la oportunidad, convocatorias, espacios de trabajo que no se han podido desarrollar porque no ha habido voluntad del PP de sentarse a trabajar y no podemos seguir mirando para otro lado mientras 5.000 niños están entre Canarias y Ceuta", ha argumentado.

Respecto a las cifras aportadas por las comunidades autónomas sobre el número de migrantes menores acogidos, Rego ha reconocido que "faltan datos precisos" y se ha referido, concretamente, a Aragón que no los ha facilitado pero también a Valencia, Extremadura y Madrid que han dado una "cifra global".

Ha justificado, asimismo, la convocatoria de la Conferencia Sectorial que ha sido recurrida por parte de Aragón, mientras la Comunidad de Madrid ha pedido sus suspensión.

"Nosotros estamos en el momento en el que ponemos en marcha los mecanismos del Real Decreto, y uno de ellos contempla la celebración de esta conferencia para dar traslado de estos mecanismos, recoger las propuestas de las comunidades autónomas y empezar a hacer solicitudes de carácter mucho más formal", ha defendido la ministra. Rego ha insistido, además, en que el Gobierno estará "en condiciones de comenzar con los traslados de los menores hacia otras comunidades autónomas en verano".

Y ante las críticas de los gobiernos del PP por la propuesta de reparto, Rego les ha recordado que "hay comunidades autónomas cuyas plazas están por encima de la media", en alusión a País Vasco, Cataluña o Navarrra. "Son comunidades que ya han ido generando sus plazas, por tanto no va de cuantos van ahora, esto va de cuántos niños tienen en acogida cada una cuando acabe el proceso", ha argumentado.