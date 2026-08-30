Rego y Redondo acuden mañana al Congreso para dar explicaciones sobre menores migrantes y agresiones sexuales en Ceuta

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (d), asisten al V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, en Maracena (Granada). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, comparecerán este lunes, 31 de agosto, en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar explicaciones sobre menores migrantes y agresiones sexuales en Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio.

En este sentido, Rego acudirá por la mañana a la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja con el objetivo de informar sobre el trabajo desarrollado por su departamento con el fin de garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños y adolescentes no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma de Ceuta.

Precisamente, el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas aprobaron este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

A la reunión no acudieron Aragón, Extremadura y Castilla y León, con vicepresidentes de Vox, al rechazar "cualquier reparto de menas" desde la ciudad autónoma "hacia cualquier parte del territorio nacional". El encuentro tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, aprobado por las 14 autonomías presentes.

Con el objetivo de aliviar la sobreocupación en Ceuta, el departamento que dirige Rego ha propuesto traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta; el acogimiento familiar; y a partir del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Si bien, ha recalcado que la decisión es de la ciudad autónoma, puesto que es quien tiene la tutela de los menores migrantes.

Tras Rego, ya por la tarde, Redondo comparecerá en la Comisión de Igualdad del Congreso para abordar su gestión ante la crisis humanitaria de Ceuta.

IGUALDAD TIENE ACTIVO EL PLAN DE CONTINGENCIA

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género activó el 4 de agosto el Plan de Contingencia. Este, según este departamento, mantiene como objetivos reforzar la atención de las mujeres en protección e implementar la atención y protección de las mujeres y niñas que han entrado en la ciudad autónoma después del 30 de julio.

De la misma manera, en colaboración con las ONG, el Ministerio ha trasladado información sobre el servicio 016 en los lugares donde se encuentran actualmente mujeres y niñas, con el objetivo de que conozcan este recurso que atiende en 53 idiomas.

Respecto al Centro de Crisis 24 horas de Ceuta, que atiende víctimas de violencias sexuales o trata, la estancia de las usuarias se ha ampliado más allá de las 72 horas habituales. De este modo, la permanencia en el recurso se adaptará a las necesidades específicas que requiera cada una de las víctimas.

Un total de ocho ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerán en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, en una ronda de intervenciones que cerrará el propio jefe del Ejecutivo el próximo 3 de septiembre.

Las comparecencias arrancaron el 25 de agosto con la intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles. A lo largo de esta semana han rendido cuentas el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.