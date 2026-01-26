Regularización Ya celebra la aprobación por decreto de una regularización de migrantes: "Un trabajo de más de 6 años"

Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Regularización Ya, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes, ha celebrado la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno aprobará este martes 27 de enero por real decreto tras pactarlo con Podemos.

"Celebramos porque es un trabajo de más de 6 años que ha puesto sobre la mesa del gobierno la imperiosa necesidad de la regularización de las personas migrantes", ha afirmado una de las portavoces de la plataforma, Edith Espínola, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha enfatizado que "desde hace tiempo" la plataforma comenzó a instar al Gobierno a aprobar la ILP por decreto "ante el bloqueo del Congreso de los Diputados".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha avanzado este lunes que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Respecto a esta fecha, Espínola ha afirmado que aunque les hubiera "gustado que la fecha hubiese sido hasta la publicación del BOE", consideran que "se ajusta bastante a toda la lucha realizada desde el 2020".

En este sentido, ha asegurado que el movimiento ha mantenido reuniones y labores de incidencia para que se llegue a esta fecha de corte. "Ha sido un trabajo de presión, lectura, análisis y solicitud de cambios de medidas, hemos pensado en cada persona migrante en irregularidad administrativa", ha asegurado la portavoz.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia. En este sentido, desde la plataforma han apuntado que "exigir el padrón se vuelve irrazonable ante un mercado de la vivienda inviable para una persona migrante" por lo que creen que el aporte de otras formas de pruebas ayudará a facilitar la comprobación de residencia.

La portavoz del movimiento también ha subrayado que "ante un panorama de criminalización de las personas migrantes" desde Regularización Ya piden que "se regularice a la mayor cantidad de personas" y asegura que "vigilarán que se cumpla en tiempo este proceso".

Por su parte, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha valorado "positivamente" el anuncio del Ejecutivo en declaraciones a Europa Press. Si bien, ha apuntado que están "a la espera de conocer los detalles concretos de sus condiciones y de su tramitación para que sea ágil y dé una respuesta inmediata a las personas que puedan ser beneficiarios de la misma".

"Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones. Sin duda es la normativa ordinaria la que tiene que establecer un mecanismo de regularización permanente ajustado a la realidad del país", ha asegurado.

También ha recalcado que esta medida responde a una "aspiración compartida" por parte de los movimientos sociales, por lo que, a juicio de la ONG, es "muy positivo" que se haya activado en este momento por parte del Gobierno.

CEAR RECLAMA MECANISMOS ESTRUCTURALES

De la misma manera, la directora general de CEAR, Mónica López, ha llamado a reforzar mecanismos que no sean extraordinarios, mecanismos estructurales "para que las personas migrantes no tengan que estar meses y años en la irregularidad y por tanto puedan desde el primer día de su llegada a España trabajar y desarrollar una vida en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos".

"Son medidas que favorecen no solo a la población migrante, sino también a la población autóctona y a la sociedad en general, porque permite que las personas contribuyan a la sociedad y de alguna manera estén integradas y viviendo al igual que el resto", ha concluido López.