Saiz dice que el concepto de 'prioridad nacional' de PP y Vox es "siniestro" e "inconstitucional"

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausura las jornadas ‘30 años de los Pactos de Toledo’, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su intervención presenta el informe sobre el presente y futuro de la Seguridad- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado este lunes de "siniestro" e "inconstitucional" el concepto de 'prioridad nacional' que defienden PP y Vox, y ha apuntado que "ya lo usaba la extrema derecha" de Jean-Marie Le Pen, en Francia.

"El concepto de prioridad nacional, aparte de ser inconstitucional y que atenta contra los principios sagrados de nuestra Constitución, de igualdad y de ser algo siniestro, permítame que le diga esa expresión, es que, además, detrás de todos esos mensajes que escuchamos, hay desinformación y mentiras en lo que tiene que ver con el acceso de los extranjeros a los servicios públicos", ha asegurado la ministra en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Igualmente, ha advertido del riesgo de que el debate sobre la llamada "prioridad nacional" derive en la creación de un "ranking de nacionalidades": "No sé si es que pretenden establecer un ranking de nacionalidades. Vamos a estar muy vigilantes", ha afirmado la ministra.

En este sentido, Elma Saiz ha destacado que el 83% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles y ha recordado que para acceder a esta prestación es necesario acreditar más de un año de residencia continuada.

Además, ha negado que migrantes estén colapsando los servicios públicos: "El uso de la sanidad de las personas extranjeras es muchísimo menor probablemente porque son personas en edad joven que vienen en edad de trabajar y de aportar a nuestro país", ha señalado.

De la misma manera, ha respondido a las críticas del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha denunciado falta de medios en los ayuntamientos. Saiz ha asegurado que el Gobierno mantiene coordinación con las administraciones locales y ha pedido no vincular inmigración con delincuencia.