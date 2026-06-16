Saiz pide esperar al balance final de solicitudes de regularización: "Más allá de cifras estamos hablando de personas"

La ministra Portavoz, Elma Saiz, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido esperar al balance final de solicitudes de regularización extraordinaria de migrantes para valorar que se hayan superado las cifras previstas por el Ejecutivo.

"Más allá de las cifras estamos hablando de personas", ha señalado este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo de la regularización extraordinaria de migrantes.

Para la portavoz del Ejecutivo, "el salir de la irregularidad es beneficioso para la sociedad, para las empresas, pero fundamentalmente para las personas que van a dejar de estar en los márgenes, que van a pasar a ser visibles, a tener derechos, también obligaciones".

"Así que vamos a esperar el balance final y lo importante es que demos respuesta a un procedimiento que también desde luego nos pone a la cabeza de la justicia social en el mundo", ha defendido Saiz.