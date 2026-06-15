La regularización extraordinaria de migrantes recibe 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo

Archivo - Varias personas en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ha recibido hasta la fecha cerca de 900.000 solicitudes a dos semanas del cierre del plazo.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asegurado a Europa Press que se trata de una cifra "todavía pendiente de filtrado" y han advertido de que, tal y como ocurrió en la regularización de la dana de Valencia, "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".

"El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España", han destacado.

Las mismas fuentes han señalado que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha fijado este lunes en un millón las solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes, aunque también ha avisado de que pueden existir duplicidades.

"El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón", ha asegurado la directora general de CEAR, Mónica López, en la rueda de prensa de presentación del informe anual de la entidad, con datos del 2025.

CEAR FIJA EN 300.000 LAS ADMITIDAS A TRÁMITE

En este sentido, López ha señalado que, según datos con los que cuenta CEAR, hay admitidas a trámite "unas 300.000", es decir, un 30% de las solicitudes presentadas.

Asimismo, ha reconocido que "hay un retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes. "Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo", ha apuntado.

De la misma manera, Lopéz ha achacado el "retraso" en la admisión a trámite de las solicitudes a la "desinformación" y el "desconocimiento" al comienzo del proceso de la regularización, así como a las "dificultades" en el acceso a las citas y la "escasez" de recursos.

No obstante, la directora general de la entidad ha avisado de el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales. Así, ha recordado que todavía quedan dos semanas para presentar expedientes y ha añadido que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.

"Probablemente serán más", ha destacado, al mismo tiempo que ha detallado que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.

Igualmente, ha reclamado flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese escenario, ha planteado la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.

"LA GENTE LO VIVE CON MUCHA ANGUSTIA"

"En cuanto a los retrasos y cómo lo está viviendo la gente, la gente lo vive con mucha angustia, porque es verdad que aunque llevan esperando mucho tiempo, en el momento que se abre el proceso de regularización, también se genera una expectativa diciendo que en 15 días todo el mundo iba a tener un permiso provisional y no está siendo así", ha argumentado López.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 16 de abril y finaliza el 30 de junio.