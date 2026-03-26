Saiz sobre la regularización de migrantes: "El procedimiento sigue adelante con todos los trámites"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en el acto de presentación del informe del CES ‘La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas’, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que la regularización extraordinaria de migrantes "sigue adelante con todos los trámite" y confía en que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el mes de abril.

"Quiero aprovechar esta comparecencia para confirmar que el proceso de regulación administrativa sigue su curso. Se están cumpliendo todos los trámites perceptivos, como saben no es necesario su convalidación en el Congreso, están haciéndose todos los informes necesarios para que sea una realidad, que será cuando se publique hacia el mes de abril", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto Saiz en declaraciones a los medios antes de clausurar la presentación en Madrid del informe del Consejo Económico y Social (CES) 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas'. Este mismo estudio fue presentado el año pasado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, la ministra ha advertido de "desinformación" sobre el proceso de regularización y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a extranjeros. "El proceso sigue adelante con total normalidad y cumpliendo todos los trámites preceptivos", ha subrayado.

Igualmente, ha destacado que "la realidad migratoria es algo estructural" y ha incidido en la importancia de gestionarla "con eficacia", puesto que es "una oportunidad" para España, según la ministra.