Salvamento Marítimo atendió en 2025 a 41.387 personas, de las que 13.952 eran migrantes

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo atendió durante 2025 a un total de 41.387 personas en sus actuaciones (113 personas asistidas al día), de las que 13.952 eran migrantes, según el balance anual de esta sociedad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante.

En este sentido, las labores de Salvamento Marítimo se concretan en las 7.347 emergencias atendidas. El número de personas asistidas supone un descenso del 43% sobre los dos años anteriores y como en otros ejercicios, la mayor cantidad de incidencias estuvo relacionada con la náutica de recreo, con 3.021 actuaciones.

En cuanto a la inmigración irregular, Salvamento Marítimo ha coordinado la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 13.952 personas, lo que supone un 42% menos respecto al año anterior.

Asimismo, durante el año, Salvamento Marítimo ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millones de km2 de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. En esta línea, ha realizado 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino y ha controlado el tráfico de más de 308.000 buques y la vigilancia aérea y satelital de más de 226 millones de kilómetros cuadrados de mar para prevenir la contaminación marina.

En 2025, se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros. Además, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques.

Por otro lado, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas de buques en los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.