Save the Children pide garantizar el acceso al procedimiento de asilo a los menores migrantes que permanecen en Ceuta

Menores se aglomeran a las puertas de la Comisaría de Ceuta para ser registrados, a 7 de agosto de 2026 en Ceuta - EUROPA PRESS/GABRIELA SARDÁ

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha pedido este martes garantizar el acceso al procedimiento de asilo a los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros el 30 y 31 de julio.

En este sentido, la organización ha recordado que entre los menores que llegan solos a España hay niños y adolescentes que pueden estar huyendo de conflictos armados, persecución o graves vulneraciones de derechos humanos en sus países de origen. Por ello, considera "fundamental" que se les informe de su derecho a solicitar protección internacional y se les derive al procedimiento correspondiente cuando existan indicios de necesidad de protección.

Según la ONG, entre los adolescentes que permanecen en Ceuta hay jóvenes procedentes de países afectados por conflictos y "graves crisis humanitarias", como Sudán o Chad. Asimismo, ha afirmado que algunos han atravesado países como Chad, Libia, Argelia y Marruecos antes de llegar a España, en recorridos de más de un año.

"Un adolescente que llega después de más de un año de viaje, atravesando países en conflicto y situaciones de enorme dureza, necesita que alguien se siente con él y le explique en que consiste la protección internacional y garantizar que pueda acceder al procedimiento que le corresponde", ha explicado la especialista en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES

Para la ONG, las circunstancias que pueden estar viviendo los menores en necesidad de protección internacional pueden quedar ocultas si la identificación se limita a conocer la nacionalidad, la edad o el recorrido migratorio de cada menor. En esta línea, considera "necesario" que los profesionales que entren en contacto con estos niños cuenten con formación y herramientas específicas.

De la misma manera, Save the Children ha reclamado que todos los menores reciban información "clara", adaptada a su edad y en un idioma que puedan comprender sobre su derecho a solicitar protección internacional.

La organización considera "especialmente importante" garantizar el acceso a asistencia jurídica especializada, intérpretes y profesionales con formación específica en infancia y protección internacional, así como mecanismos "adecuados" de derivación cuando se detecten posibles necesidades de protección.

"Un niño o una niña no puede ejercer un derecho que desconoce. Informarles de que pueden solicitar protección internacional y garantizar que puedan acceder al procedimiento no es un elemento secundario de la respuesta: es una obligación de protección", ha añadido la experta de Save the Children.

IDENTIFICACIÓN Y MECANISMO ESPECÍFICO

Igualmente, ha llamado a reforzar de manera "urgente" la identificación de los menores migrantes en Ceuta y ha solicitado un mecanismo "específico" para detectar posibles solicitantes de protección internacional desde el primer momento.

Save the Children mantiene un equipo en Ceuta realizando seguimiento de la situación y de las necesidades de protección de niños y adolescentes. La organización está reforzando su trabajo para identificar situaciones de especial vulnerabilidad y colaborar con las autoridades y entidades que trabajan sobre el terreno.

"La prioridad ahora debe ser que ningún niño, niña o adolescente que pueda necesitar protección internacional quede invisible. Hay que identificar sus necesidades, escuchar sus historias, informarles de sus derechos y garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional cuando corresponda. Especialmente en el caso de niñas, menores LGTBI, víctimas de violencia o matrimonio forzoso y quienes huyen de conflictos, no podemos permitir que sus necesidades de protección pasen inadvertidas", ha concluido Zuppiroli.