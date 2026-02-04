Tellado (PP) dice que "la regularización masiva" de inmigrantes "es un disparate"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Bajo el lema 'Por lo importante', los populares buscan diseñar la estrategia del par - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno es "una irresponsabilidad absoluta y permanente" y ha añadido que "la regularización masiva" de inmigrantes "es un disparate", que "tampoco" permite la legislación española.

"La regularización debe ser caso a caso, estudiando cada circunstancia y siempre velando por los antecedentes penales y policiales de cada una de esas personas", ha defendido el dirigente 'popular' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

En este sentido, Tellado ha comentado que los 'populares' están "a favor de la regularización de los inmigrantes que vienen a España a trabajar" porque, como ha precisado, aquellos que "quieran venir a España a desarrollar un proyecto de vida, a trabajar, a cumplir las reglas de juego" del país, "las reglas democráticas, bienvenidos sean, porque España necesita inmigrantes".

Ante las colas que se están dando en algunas comisarías y consulados para solicitar la documentación necesaria para obtener la regularización, Tellado cree que es consecuencia de que el Gobierno "improvisa día a día" y toma decisiones "erráticas".

Por último, Tellado ha insistido en que "una regularización masiva de inmigrantes va en contra del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo". "Va totalmente en contra de la línea que ha marcado la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y creo que es una irresponsabilidad absoluta", ha reiterado.