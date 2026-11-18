El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este miércoles que se está produciendo un "repunte migratorio objetivo" con la llegada de unas 11.000 personas en lo que va de mes a la isla de El Hierro, pero ha reivindicado que en Canarias "hay un sistema que funciona" de derivaciones.

En declaraciones a los medios tras su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, Torres ha defendido una "actuación inmediata" desde el punto de vista sanitario, así como los traslados hacia otros recursos del archipiélago y del resto de la Península.

El titular de Política Territorial ha contrapuesto la gestión actual con la crisis vivida en 2020 en el muelle de Arguineguín, cuando él presidía el Ejecutivo autonómico. En aquel momento, ha recordado, no había capacidad para atender a menos de 3.000 personas debido al desmantelamiento de las infraestructuras canarias por parte de los anteriores gobiernos del PP, mientras que en la actualidad el Ejecutivo central dispone de un 'Plan Canarias' dotado con unas 7.000 plazas, además de la red de derivación estatal.

Asimismo, Torres ha respondido a las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien aseguró haber salido sin información suficiente sobre las inversiones estatales de la reunión celebrada este martes.

El ministro ha recalcado que en la Comisión Interministerial sí se trasladó que se estaban estudiando "con máxima inminencia" ayudas económicas tanto para sanidad como para el Cabildo insular, aunque no se hubiera cuantificado aún la partida exacta por parte de Hacienda.

De la misma manera, Torres ha acusado a ciertos sectores políticos de querer utilizar el fenómeno migratorio "como un arma electoral" y ha lamentado que haya quienes den la sensación "casi de que están deseando que lleguen más" migrantes para "atacar" al Gobierno de España.

En cuanto al control de fronteras, ha reiterado que el Ministerio del Interior ya ha solicitado por carta el despliegue de la agencia europea Frontex en los países de origen y de tránsito para contener las salidas.