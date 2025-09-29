Un total de 1.863 migrantes ingresaron en CIE en 2024, 222 menos que en 2023, según SJM que reclama "transparencia"

Archivo - Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, a 26 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.863 migrantes ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) el año pasado, 222 menos que en 2023, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), que ha reclamado "transparencia" en la gestión de estos espacios.

Así se desprende del informe de 2024 'Raíces Tras los Muros', presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, por la ONG, que ha recopilado datos sobre internamiento, expulsiones y devoluciones de la Dirección General de la Policía.

Según el estudio, en 2024 fueron internadas 1.863 migrantes, cifra inferior a las 2.085 de 2023. Entre ellas, se registró un incremento de mujeres, 85 frente a las 64 mujeres internadas en 2023.

El SJM considera este descenso de migrantes internados en 2024 frente a 2023 "positivo" pero "alarmante" porque, según ha apuntado en la presentación del informe, la excepcionalidad "no se respeta" y se priva de libertad a personas "con largas trayectorias de arraigo, sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación".

Del total de los migrantes internados el año pasado, 853 solicitaron protección internacional. En concreto, el informe revela que las personas acompañadas por SJM (611) contaban con "largo tiempo de arraigo e inclusión" en España, el 59,6% llevaba de uno a siete años. Estas tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años y destacaban las nacionalidades de Colombia y Marruecos.

También revela que la mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). En concreto, indica que en 2024 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo.

Asimismo, SJM ha reclamado "mayor transparencia" por parte de la Administración y ha pedido que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos.

"Pensamos que la Administración tiene una asignatura pendiente. Persiste falta de transparencia y ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no solo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación", ha asegurado el coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y el autor del informe, Iván Lendrino.