Los venezolanos concentran casi el total de las residencias por razones humanitarias concedidas en 2025 en España

Decenas de personas durante una concentración para celebrar la captura de Maduro, frente al Ayuntamiento de Bilbao, a 4 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 99,4% de residencias por razones humanitarias concedidas por España en 2025 fueron para venezolanos, según los últimos datos oficiales disponibles por parte del Ministerio del Interior.

La mayoría de estas concesiones están vinculadas a solicitudes de protección internacional que, aunque resultan denegadas en vía de asilo, derivan en autorizaciones humanitarias conforme a la legislación de extranjería.

Concretamente, entre enero y diciembre de 2025 se concedieron 49.473 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, y 49.178 fueron para ciudadanos venezolanos, lo que supone casi el 100% del total y una tasa de protección del 98,89% para este colectivo. Entre enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 134.401 solicitudes de protección internacional, de las cuales 78.984 correspondieron a personas de Venezuela.

Este contexto se enmarca en un aumento general de las autorizaciones de residencia en España. Durante 2024 se concedieron 1.175.000 permisos, un 32,7% más que en 2023. Las principales nacionalidades beneficiadas fueron ucraniana, venezolana y marroquí. En el caso de ucranianos y venezolanos predominaron las prórrogas de permisos ya existentes, mientras que entre marroquíes destacaron las autorizaciones iniciales.

La presencia venezolana también crece en otros ámbitos administrativos. A 31 de diciembre de 2024 había 179.069 personas venezolanas con residencia en vigor, mientras que más de 33.000 obtuvieron la nacionalidad española por residencia en 2024, encabezando las nacionalizaciones junto a Colombia y Honduras.

Asimismo, Venezuela lidera el crecimiento de autorizaciones de estancia por estudios, con un incremento anual del 41,8%. Les siguen las personas de Marruecos, con un 31,1%,

Según el censo de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen 377.809 personas con nacionalidad venezolana y más de 690.000 nacidas en Venezuela, con especial concentración en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. Igualmente, el INE recoge que en 2024 se registraron en España 118.086 llegadas desde Venezuela.