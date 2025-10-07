Vox denuncia un "sobrecoste de la inmigración masiva" y Saiz acusa al partido de Abascal de ser "pura mala fe"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado el "sobrecoste de la inmigración masiva" y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al partido de Santiago Abascal de ser "pura y dura mala fe".

"¿Cuál es el sobrecoste de esta inmigración en nuestros servicios públicos? ¿Vienen los inmigrantes a pagar nuestras pensiones? ¿El valor de sus contribuciones supera el valor de sus costes en el sistema público?", ha preguntado la senadora de Vox, Paloma Gómez, este martes, en el Pleno del Senado.

Según ha señalado la senadora de Vox, "el economista Fernández-Villaverde realizó un cálculo ya en 2007, cuando era consultor de la oficina económica del expresidente Zapatero, y hace 18 años estimó que cada inmigrante no cualificado suponía un gasto para el estado de 200.000 euros a lo largo de toda su vida".

"Esto quiere decir que traer inmigración en masa no es la solución para las pensiones, la clave está en el punto de vista económico y es el perfil de la cualificación, porque una inmigración no cualificada, aunque contribuye, paga menos impuestos y cotiza lo mínimo, y además consume más servicios públicos de lo que aporta, por lo que su contribución al estado es negativa", ha advertido Gómez.

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha respondido que "si hay algo masivo en este país es la desinformación y la mala fe" de Vox. "No saben hacer otra cosa que fabricar miedo, división y odio, y eso nos cuesta dinero, concretamente 17.000 millones de euros al año, 1,3% del PIB, y no lo digo yo, lo dicen catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid", ha subrayado. "Son pura y dura mala fe", ha insistido.

Asimismo, ha afeado a la senadora de Vox el "más de un millón de euros en sanciones que ha impuesto al partido por financiación irregular". "Eso sí que es masivo, no la inmigración a la que ustedes tanto atacan", le ha reprochado.

Además, ha tachado de "paradójico" que "presumen ser de extrema decencia" al tiempo que se "financian irregularmente", piden "hundir barcos que salvan vidas" o "coaccionan a mujeres en las puertas de hospitales" cuando van a abortar.

"La mayor amenaza del Estado y del bienestar no son los inmigrantes, son Vox cuando votan en contra de revalorizar pensiones, cuando se incrementan los permisos de maternidad o paternidad. La mayor amenaza para las mujeres la representa Vox, que niega la violencia de género, o se inventa síndromes sin ninguna base científica para amedrentar a las mujeres. La mayor amenaza a la sanidad y a la educación pública es Vox, que cada vez que puede, vota en contra de fortalecer nuestros sistemas públicos", ha afirmado la ministra de Inclusión, al tiempo que ha afeado al PP que "copia el discurso" de Vox.