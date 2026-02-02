Vox pide auditar "de manera exhaustiva" todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años

1048036.1.260.149.20260202141421 Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa, en la sede de VOX, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes la intención de la formación liderada por Santiago Abascal de auditar "de manera exhaustiva" todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.

"Vamos a presentar una iniciativa en todas las instituciones, en las Cortes Generales, en los Parlamentos Autonómicos, en los municipios, en los que vamos a exigir rechazo de esta regularización, auditar de manera exhaustiva todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años, proceder a la repatriación de todos los inmigrantes ilegales que accedan a nuestra nación, así como a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados de su familia", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Fúster en rueda de prensa, donde ha indicado que la regularización extraodinaria de migrantes, pactada entre PSOE y Podemos y puesta ya en marcha por el Gobierno, "es una injusticia flagrante, con unas consecuencias terribles inmediatas como el colapso de los servicios públicos que ya están al límite".

En este sentido, ha añadido que revisarán "todo lo que haya fraude" y donde entiendan que se ha "regalado" la nacionalidad española. Además, ha expuesto que Vox no tiene "datos concretos" sobre las nacionalidades concedidas en los últimos años. "Tenemos que ver exactamente cómo lo han hecho el Partido Socialista durante todos estos últimos años. En cuanto lo veamos, sabremos perfectamente hasta dónde llega, como dicen algunos, la madriguera del conejo, y, a partir de ahí, tomaremos las medidas que haya que tomar", ha aseverado.

Fúster ha detallado que en la iniciativa pedirán proceder también a la deportación de "cualquier inmigrante legal o ilegal" que cometa delitos graves o "haga del delito leve su forma de vida", así como todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o "que intente imponer la suya".

"Queremos establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y a los servicios públicos y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional.", ha añadido.

Igualmente, la iniciativa contempla suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes "ilegales", a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen.

De la misma manera, propone la eliminación de las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG "que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas", así como endurecerer las penas contra las mafias.

Por otro lado Vox apuesta por llevar a cabo las "modificaciones legales oportunas" con el fin de suprimir la institución del arraigo y aboga por promover que en todos los municipios se elabore y se apruebe una ordenanza reguladora que impida que los migrantes en situación irregular puedan empadronarse "de manera fraudulenta".

"Promoveremos también incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles y a la vez estableceremos criterios de reciprocidad con todos los países que restringan de alguna manera la contratación de españoles. Suspenderemos, por supuesto, la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios", ha avanzado Fúster.

En cuanto a la regularización, Fúster se ha referido a las declaraciones de la eurodiputada de los 'morados', Irene Montero, que anunció este fin de semana en Aragón que trabajará por conseguir que los migrantes puedan votar facilitando su nacionalización o cambiando la ley que regula el derecho al voto.

Así, Fúster ha dicho que "las portavoces podemitas de Sánchez" confirmaron que el "objetivo final" de la regularización es "la sustitución en un futuro de la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en los procesos electorales".

"NO ES EL SUICIDIO DE ESPAÑA, SINO SU ASESINATO"

"Esta operación no es el suicidio de España, sino su asesinato. El asesinato premeditado y traidor de nuestra soberanía, de nuestra identidad, de nuestra pertenencia a una patria común construida con un enorme esfuerzo por decenas de generaciones de españoles que nos precedieron", ha asegurado.

Tras haber precisado lo recogido en la iniciativa, Fúster ha preguntado por la posición del PP en el pacto migratorio y por sus "alianzas" con los socialistas en Bruselas. "En fin, ¿seguirá el Partido Popular en el día de la marmota, que es hoy, repitiendo una y otra vez sus errores?", ha cuestionado.

A juicio de Vox, se trata "de un proyecto deliberado de romper la cohesión nacional, de diluir la identidad de los pueblos y de transformar España sin el consentimiento de los españoles".

Finalmente, Fúster ha apuntado que se deberían las regularizaciones extraordinarias masivas. "Es ridículo, son ridículas, es un fraude nacional", ha subrayado sobre el procedimiento.