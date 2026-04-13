Acciona impulsa un ciclo de FP Dual y crea una oficina de formación profesional

Archivo - Cartel de la empresa Acciona - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acciona ha anunciado que lanzará un ciclo de Formación Profesional (FP) Dual adaptado del grado superior de FP de Administración y Finanzas, en colaboración con el Instituto Tomás y Valiente y validado por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de atraer y desarrollar talento técnico alineado con las necesidades reales de la compañía en los ámbitos de administración financiera y recursos humanos.

Como ha informado la compañía, el nuevo ciclo de FP se desarrollará a lo largo de dos cursos académicos: durante el primero, el alumnado recibirá formación teórica en el aula, además de 130 horas de prácticas y los contenidos desarrollados por Acciona se integrarán en el ciclo a través de asignaturas optativas; y en el segundo curso, los estudiantes aplicarán lo aprendido y profundizarán en las diversas materias a través de una beca de más de 900 horas de formación práctica en la compañía.

Los contenidos específicos se centrarán en dos ámbitos principales. Por un lado, la administración financiera aplicada a obras y servicios. Por otro, la administración de recursos humanos. Entre los contenidos figuran el seguimiento presupuestario, la gestión de pagos a proveedores y subcontratas, la documentación laboral o los procesos de selección y administración de nóminas.

El ciclo comenzará a impartirse el próximo mes de septiembre y el periodo de matriculación será entre los meses de junio y julio.

La colaboración de Acciona con el Instituto Tomás y Valiente ya se venía desarrollando en años anteriores, en los que más de 50 alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas han realizado sus prácticas en Acciona y un 59% han logrado trabajo en la compañía.

Por otro lado, Acciona también ha informado de que ha puesto en marcha una Oficina de Formación Profesional para desarrollar perfiles técnicos alineados con las necesidades de la compañía.

La citada oficina coordinará iniciativas de captación, formación y seguimiento del alumnado de Formación Profesional para los distintos negocios del grupo. Además, conectará la formación con el mercado laboral, reforzará la colaboración con los centros educativos y facilitará la integración del talento técnico en Acciona. Además reforzará la figura del tutor como agente central en la experiencia de aprendizaje del alumnado.