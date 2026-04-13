El Gobierno prevé aprobar mañana la regularización extraordinaria de migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 14 de abril la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento.

"Y por tanto, vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros, con la idea de que mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros", ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ.

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos.

Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.