Los antiguos alumnos de Esade realizan 15.000 horas de consultoría social en 41 entidades del tercer sector

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de consultores solidarios Esade Alumni Social ha invertido más de 15.000 horas durante el curso 2021/22 --un 15% más respecto a la edición anterior--, en un total de 41 entidades solidarias, seis más que el curso pasado y la cifra más alta registrada en los 16 años de historia de la entidad.

"Hemos incrementado nuestra red de consultores y, consecuentemente, nuestro impacto para ayudar a mejorar diferentes proyectos de acción social. En este sentido, queremos seguir aportando el mejor talento y conocimiento a favor de las entidades benéficas con el fin de ayudarlas a conseguir su propósito y alcanzar un mayor índice de sostenibilidad social, ambiental y económica, tanto en sus estrategias como en sus decisiones diarias", ha afirmado la directora de Esade Alumni Social, Isabel Rallo.

El trabajo de Esade Alumni Social tiene un retorno de la inversión en la sociedad (SROI) de 2,31 euros por cada euro invertido en el programa Consultores Solidarios, según datos auditados por la consultora Invenies. El estudio del SROI realizado para el programa de Consultores Solidarios, que tiene en cuenta las horas y recursos destinados a la consultoría, así como los resultados obtenidos, muestra el alto impacto social del programa y la satisfacción generalizada de los grupos de interés de las diferentes asociaciones y fundaciones.

Entre las 41 entidades que se han beneficiado del servicio destacan ONG como Oxfam Intermón, Farmamundi, Plant for the planet, Pulseras Candela o la Fundación Catalana de Síndrome de Down, entre otras.

La mayoría de ellas están vinculadas a los sectores de exclusión social, diversidad funcional, salud, infancia y juventud y reinserción laboral. Por otro lado, los voluntarios han proporcionado asesoramiento gratuito en materias como la reflexión estratégica, el marketing, la revisión financiera y nuevas fórmulas de financiación, los planes de viabilidad de nuevas áreas de trabajo o la propuesta de mejora de procesos internos. También, en menor medida, han proporcionado servicios de consultoría dedicados a los recursos humanos, al plan de comercialización de servicios o la transformación digital de procesos internos de la organización.

A escala internacional, Esade Alumni Social ha dado apoyo a diferentes instituciones que trabajan para reducir las desigualdades sociales y económicas. A través del programa Together, los voluntarios han colaborado en el proyecto CIPCA-Bolivia para consolidar las organizaciones vinculadas a la promoción de los campesinos en el país. También han participado activamente en el proyecto Hogar de Cristo de Ecuador, para responder a la situación de exclusión que viven las personas en las fronteras. Finalmente, por medio de la Fundación privada Nous Cims, han colaborado en proyectos innovadores de ayuda al desarrollo e impulso del liderazgo femenino como La Corena, en Senegal.

Fundada en 2006 para promover la participación activa de los antiguos alumnos de Esade en la construcción de una sociedad más justa y un mundo más sostenible, Esade Alumni Social ha realizado más de 120.000 horas de consultoría gratuita por valor de 13 millones de euros a más de 320 entidades sociales en España y ha colaborado en 18 iniciativas internacionales, gracias a los cerca de 3.000 alumnos de la Escuela que han participado en el programa a lo largo de sus 16 años de vida.