Antonio Huertas (Mapfre) pide "elevar la voz con lo social": "La sociedad demanda empresas comprometidas"

Fundación SERES celebra una nueva sesión de 'LíderesResponsables', los diálogos de Alta Dirección

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha hecho un llamamiento a "elevar la voz con lo social" ya que, a su juicio, "la sociedad demanda empresas comprometidas" durante su intervención en una nueva sesión de 'LíderesResponsables', los diálogos de Alta Dirección de Fundación SERES.

Desde 2020 este espacio ha congregado a casi 60 líderes empresariales en más de una treintena de encuentros con el fin de mostrar cómo dotar a las iniciativas y al tejido empresarial de esa conexión con lo social, elemento indispensable en un contexto de nuevas brechas y colectivos desfavorecidos tras la pandemia, poniendo el acento en el valor de lo social a través de un liderazgo responsable y con propósito.

Así, durante el encuentro, el presidente de la Fundación SERES, Fernando Ruiz, y el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, han dialogado acerca de los nuevos modelos de negocio responsable, el papel del liderazgo responsable para hacerlo posible, la sostenibilidad, la digitalización y los retos de la Agenda 2030 y la silver economy, entre otras cuestiones.

"Actualmente no se entendería una recuperación económica sin atender a las personas. Como tampoco es posible que una empresa que no combine la rentabilidad social además de la rentabilidad económica. Estos conceptos que ya aparecían unidos desde hace años, pero se han hecho más relevantes tras la pandemia. Por lo tanto, la combinación de planes de resiliencia, recuperación y sostenibilidad son esenciales. Y toda empresa que no esté atendiendo a este binomio no estará recorriendo el camino correcto. Los planes de recuperación ponen el foco en el impacto social de los proyectos de inversión y esto es un gran avance para vincular rentabilidad económica y social", ha señalado Ruiz.

Por su parte, Huertas ha comenzado el diálogo afirmando que "las empresas ya no pueden conformarse con tener una rentabilidad financiera". "La sociedad espera de todos nosotros que, además de mejores servicios y productos, ofrezcamos también una rentabilidad social, que nos comprometamos con el desarrollo social como viene haciendo MAPFRE en todos los países donde estamos presentes. Ya en 1965, antes de que se inventara la RSC, en las actas del grupo se recogía la sensibilidad social como una de las señas de identidad de MAPFRE. No solo no hemos cambiado, sino que hemos reforzado ese compromiso y lo hemos ejercido por el mundo", ha expresado.

En relación a la relevancia de la sostenibilidad en la transformación de las compañías y los retos que plantea, Huertas ha señalado que el compromiso de la compañía es "pleno" con la agenda 2030 de

Naciones Unidas. "Trabajamos para desarrollar al máximo el cumplimiento de los ODS. En nuestro Plan de Sostenibilidad, que es como decir nuestro plan de negocio sostenible, nosotros ponemos el acento en la S de social porque es donde más podemos actuar siendo como somos una empresa que cuida a las personas y lo que les importa a cada una de ellas", ha añadido.

Además, ha subrayado la importancia del gobierno corporativo y del medioambiente, pero también las personas. "Defendemos una transición energética que sea justa para las personas y justa también entre las diferentes generaciones. Todavía hay millones de personas cuyo trabajo depende de industrias y actividades basadas en el carbono. No podemos condenarles a la pobreza con el argumento de que sus hijos o sus nietos heredarán un planeta mejor. Hay que ayudar a las economías a avanzar con decisión hacia una transición energética más sostenible, sin duda, pero esa transición tiene que ser sobre todo justa", ha comentado.

Finalmente, Fernando Ruiz ha insistido en el papel de las empresas en medio de la reconstrucción económica y social "el papel de los líderes para lograr empresas más comprometidas es esencial". "Asuntos como la implementación el liderazgo responsable, la medición del impacto y el compromiso social de las compañías serán grandes palancas en términos organizacionales y sociales para la reconstrucción", ha concluido.