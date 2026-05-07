El arte urbano de Boa Mistura irrumpe en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja en Zaragoza

El arte urbano de Boa Mistura irrumpe en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja en la capital aragonesa. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo artístico Boa Mistura, reconocido internacionalmente por sus intervenciones en espacios urbanos, llega al Espacio Joven de Fundación Ibercaja en Zaragoza con la exposición 'Fragmentos', donde podrá visitarse hasta el próximo 30 de julio.

Se trata de una relevante muestra por parte de uno de los grupos más reconocidos y valorados a nivel internacional dentro de esta disciplina que está organizada por Fundación Ibercaja el marco de su 150 aniversario.

A partir de una propuesta expositiva de Lola Durán Úcar, plantea un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura, desde sus inicios en el año 2000 hasta una de sus obras más recientes realizada en este año 2026.

La rueda de prensa este miércoles ha contado con la participación de la directora del Espacio Joven Fundación Ibercaja, Pilar Ansón; la comisaria, Lola Durán, y los miembros de Boa Mistura, Pablo Ferreriro, Javier Serrano y Pablo Puron.

El elemento que protagoniza la exposición en sus diferentes piezas es el muro, entendido como espacio de creación, especialmente en sus inicios, pero también como material empleado en sus últimas obras. El recorrido por la muestra nos permite viajar a través de su trayectoria.

EVOLUCIÓN

En primer lugar, los visitantes observarán diferentes fotografías que documentan algunos de sus primeros trabajos donde las paredes eran el soporte de creación y de sus acciones artísticas. En este punto, se pueden ver las intervenciones realizadas en el Festival Asalto, donde se ve claramente ese origen basado en el graffiti.

La evolución de Boa Mistura continúa hasta las grandes intervenciones que han desarrollado en diferentes países como los proyectos Luz Nas Vielas (con la palabra "Belleza" como clara protagonista), en una favela de Sao Paulo, en Brasil; Somos Luz, realizado a lo largo de un edificio completo en Panamá, o Mi Raíz, una intervención sobre barriles de aceite en La Habana, Cuba.

Este segundo periodo ya muestra una evolución de esos graffitis iniciales hasta proyectos con una fuerte intervención comunitaria, como puede apreciarse en las tres propuestas que forman parte de la exposición.

En estos casos, destacan claramente las palabras que ya aluden a la memoria colectiva y a una experiencia compartida por una comunidad.

La última parte del recorrido expositivo guía al espectador hasta la última y reciente etapa en la que se encuentra Boa Mistura. En este caso, el muro que antes era soporte y espacio de creación, ya no es un plano continuo, sino que aparece fragmentado.

Muestra de ello son proyectos como Unión y Ubuntu, polípticos formados por 6 acrílicos, donde nuevamente la palabra o las letras adquieren su protagonismo. Este proceso de evolución finaliza con una pieza inédita realizada este mismo año, Desfragmentación mural, formada por bloques de hormigón, es decir, por fragmentos de muro, y donde pueden apreciarse 42 piezas en diferentes colores.

BOA MISTURA Boa Mistura (buena mezcla) es un colectivo artístico con raíces en el graffiti nacido en Madrid a finales de 2001 y formado actualmente por el licenciado en Bellas Artes, Pablo Ferreiro, el ilustrador Pablo Purón y el arquitecto Javier Serrano.

Su trabajo, reconocido internacionalmente, se desarrolla principalmente en el espacio público, con actuaciones que buscan una transformación, creando o alterando las relaciones de las personas con el lugar en el que viven, así como los lazos que existen entre ellas.

Este colectivo ha realizado proyectos en más de 40 países del mundo, participando en la Bienal Iberoamericana de Diseño, la Bienal de Dakar, la Trienal de Diseño de Milán o la Bienal de Arquitectura de Venecia, además de haber realizado exposiciones en diferentes museos de todo el mundo como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo MAXXI de Roma, el Hyundai Museum ALT1 de Seoul, el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo o el Centrequatre de París.

La exposición 'Fragmentos' es una de las grandes propuestas del Espacio Joven de Fundación Ibercaja para celebrar este año el 150 aniversario de la entidad, una oportunidad única para admirar el arte urbano, su crítica y conexión con el público, reunido esta vez en una exposición, que además permite conocer de primera mano a Boa Mistura, uno de los colectivos artísticos con más relevancia en la actualidad.