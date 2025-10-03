El Ayuntamiento de Madrid y las fundaciones ONCE y Quiero Trabajo, Premios AEC Tech Innovation

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y las fundaciones ONCE y Quiero Trabajo han sido reconocidas en los Premios AEC Tech Innovation, que concede la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) para distinguir proyectos de transformación digital al servicio de la sociedad.

Según ha informado este viernes la entidad, en la categoría de Innovación en el Sector Público, ha resultado ganadora la 'Estrategia de Transformación Digital: Madrid, Capital Digital' del Ayuntamiento de Madrid por "posicionar a Madrid como un hub digital de referencia e incorporar la innovación para mejorar la gestión pública".

En la categoría de Impacto Social, el premio ha recaído en el 'Proyecto EYA' de la Fundación Quiero Trabajo, una iniciativa enfocada a mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social mediante un asistente virtual. "Este modelo destaca por impulsar el liderazgo femenino y por su impacto en un colectivo que busca superar barreras en el mercado de trabajo", ha señalado.

Por su parte, la Fundación ONCE ha recibido el galardón en la categoría de Talento Tecnológico gracias a 'Por Talento Digital'. Este proyecto apuesta por la formación tecnológica y la empleabilidad de personas con discapacidad con plataformas digitales accesibles, contenidos adaptados y metodologías innovadoras, con un gran alcance y relevancia social.

Además de los tres ganadores, han sido reconocidos con un diploma los dos finalistas de cada categoría. La Carpeta Ciudadana de la Agencia Estatal de Administración Digital y el Modelo Predictivo de Atención a la Dependencia en Andalucía de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía han competido en la categoría de Innovación en el Sector Público.

En Impacto Social, han resultado finalistas In CV de la Fundación Randstad y Viu en Digital! del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya y el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Por su parte, los proyectos Orienta-T de la Fundación Junior Achievement y Nex·ia de Planeta Formación y Universidades han llegado a la final en Talento Tecnológico.

En su discurso de apertura en la ceremonia de entrega, el presidente de la AEC, José María Beneyto, ha afirmado que "estos reconocimientos son una contribución significativa para visibilizar cómo la consultoría española no solo es un motor económico, sino también un agente de cambio positivo en la sociedad, formando parte de proyectos que, con innovación y tecnología, consiguen mejorar la vida de las personas".

El jurado ha sido presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Óscar García Suárez, e integrado por Isabel Tocino, consejera y vicepresidenta de Banco Santander España; Beatriz Casado, directora en Harvard Alumni Association (HAA) para Europa y directora de negocio de neurología en Biogen; y Javier Martín-Cavanna, director y fundador de la Fundación Haz. En su deliberación hicieron constar la dificultad para seleccionar a finalistas y ganadores, dada la calidad de todos los proyectos presentados.

En la ceremonia de entrega ha participado también la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y presidenta de DKV Seguros, Laura González-Molero, quien ha subrayado la relevancia de la innovación y el compromiso de la alta dirección para contar con un tejido empresarial aún más digitalizado y competitivo.

"Los Premios AEC Tech Innovation reflejan el compromiso de la consultoría con una transformación digital que pone a las personas en el centro, y que promueve la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y organizaciones sociales", ha afirmado Beneyto.

Los Premios AEC Tech Innovation han contado con el patrocinio de las empresas consultoras Accenture, Altia, Ayesa, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, Inetum, Minsait, NTT DATA, Sopra Steria, Unisys y Worldline.