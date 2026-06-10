B100, la banca digital de Abanca, patrocinador oficial de la Federación Española de Ajedrez

Francisco Javier Ochoa de Echagüen Estibález (i), presidente de la Federación Española de Ajedrez y el director ejecutivo de B100, la marca de banca digital de ABANCA, Jorge Mahía (d), firman el acuerdo entre B100 y la Federación - ABANCA

La integración de B100 en el calendario federativo arrancará de forma oficial en los próximos campeonatos de España

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

B100 The Healthy Banking, la banca digital de Abanca, será el principal patrocinador oficial de la Federación Española de Ajedrez (FEDA), un acuerdo que vinculará a la entidad con la selección nacional en todas sus categorías para los próximos años.

El acuerdo ha sido ratificado este martes en un acto en Madrid, en el que ha participado el presidente de la FEDA, Francisco Javier Ochoa de Echagüen, y el director ejecutivo de B100, Jorge Mahía. Además, han asistido, el secretario general de la FEDA, Ramón Padullés; así como la campeona de España individual absoluto femenino, Marta García.

Esta alianza supone, tal y como ha indicado la entidad financiera, la unión entre una de las principales federaciones deportivas de España, que el próximo 2027 celebrará su primer centenario, y una compañía que desde su lanzamiento ha apostado por un modelo rupturista basado en la promoción de hábitos saludables y el bienestar de sus usuarios.

La integración de B100 en el calendario federativo arrancará de forma oficial en los próximos campeonatos de España, donde la marca comenzará a tener una presencia destacada dentro del ecosistema de los torneos oficiales.

"Celebramos poder incorporar a un socio tan importante como B100 al proyecto, en un momento clave, además, para la historia de la federación y para el futuro de este deporte, que es más brillante y apasionante que nunca", ha asegurado durante la firma el presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Echagüen.

Por su parte, el director ejecutivo de B100, Jorge Mahía, ha explicado que la FEDA comparten "un territorio y unos valores que pocas disciplinas pueden igualar". "La estrategia, la concentración, el esfuerzo y, también, la universalidad y la ubicuidad de un deporte que se practica en plazas, en el hogar, en el móvil en cualquier lugar es una disciplina única en la que nos vemos absolutamente reconocidos", ha sostenido.

Según lo anunciado, la colaboración entre ambas entidades ha arrancado este mismo miércoles con el objetivo potenciar una disciplina que ya suma más de 30.000 deportistas federados y un número muy superior de aficionados que lo practican con asiduidad.

SOBRE B100

Tal y como ha destacado la entidad financiera, B100 es la marca de banca digital de Abanca. Su modelo innovador se centra en una visión global del bienestar de las personas, sumando a su oferta financiera herramientas que incentivan la actividad física y la salud mental, promoviendo así hábitos saludables entre sus clientes, y el cuidado del planeta.

Así, su modelo recompensa a aquellos de sus clientes que cumplen unos sencillos objetivos de actividad física (un número de pasos diarios) o que limitan el uso de redes sociales.

Por otro lado, B100 renuncia a una parte de sus ingresos para destinarlos a un proyecto de lucha contra la contaminación marítima, todo sobre una oferta financiera sin comisiones ni condiciones construida sobre una aplicación móvil de última generación.

Por su parte, la Federación Española de Ajedrez (FEDA) es el organismo encargado de organizar, regular y promover el deporte del ajedrez en España. Tutela y organiza, en coordinación con las Federaciones Autonómicas las competiciones oficiales, nacionales e internacionales y fomenta la práctica del ajedrez desde el nivel profesional al educativo.

La FEDA fue fundada el 20 de abril de 1927, pronto celebrará su centenario. España cuenta con una larga tradición ajedrecística y la FEDA procura contribuir a su crecimiento con el desarrollo de nuevos talentos mediante programas de tecnificación. Más del 40% de las personas federadas están en edad juvenil.

La federación también promueve los valores asociados al ajedrez como la concentración, el pensamiento estratégico, el razonamiento y el juego limpio. En los últimos años ha reforzado iniciativas de inclusión, igualdad y difusión digital.