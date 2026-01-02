La X Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE reunirá las trayectorias de 30 artistas con y sin discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

La X edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE reunirá en una sola muestra las trayectorias de 30 artistas diversos con y sin discapacidad.

Bajo el título 'Ilusión o realidad, una cuestión de percepción', Fundación ONCE celebrará la cita del 1 de julio al 11 de octubre en el espacio CentroCentro de Madrid y bajo el comisariado por Antonella Montinaro.

Así, en esta edición, el eje temático (la ilusión) se convierte en el hilo conductor de una reflexión sobre cómo se percibe, construye y transforma la realidad a través del arte.

"La ilusión se entiende no como engaño, sino como potencia creativa: una herramienta crítica, sensorial y poética que abre espacios de posibilidad. Desde sus raíces etimológicas hasta su presencia en el pensamiento filosófico, la ilusión se revela como un territorio donde convergen percepción, verdad y experiencia estética", ha señalado Montinaro en un comunicado.

Los visitantes podrán ver obras como 'ILUSIÓN', de BoaMistura -creada junto a trabajadores de Fundación ONCE- o piezas como 'Miradas', de Daniel Canogar, así como los trabajos de Paloma Navares, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Carlos Garaicoa, Marina Vargas e Isidro López Aparicio.

Asimismo, la Bienal incorpora un núcleo de artistas vinculados a 'Debajo del Sombrero' y otros proyectos de creación inclusiva, así como creadores que han participado en ediciones de bienales anteriores.

Sus propuestas muestran cómo la ilusión permite "habitar la realidad, ordenar la experiencia y construir mundos propios desde la diversidad estética y funcional".

"Es una invitación a mirar de nuevo: a descubrir cómo el arte transforma la ilusión en un espacio de encuentro, reflexión y futuro compartido, reafirmando que la creatividad y la inclusión son fuerzas capaces de construir un mundo más plural y sensible", resume Montinaro.

La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE también arranca 2026 con dos nuevas exposiciones. Por un lado, 'Tipos y arquetipos', del artista Miguel Ángel Sánchez y comisariada por Noemí Gómez Posada y Pablo Richi Alberti, de Tu Casa del Arte. Estará abierta al público de febrero a abril.

Depsués, en mayo, la artista Mercè Luz Arqué presentará su obra con una exposición en el que fue su lugar de trabajo como responsable del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE.

La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE se inauguró oficialmente en 2009 con la exposición del artista con discapacidad Rodrigo Raimondi, amadrinado por Ouka Leele, fallecida en 2022.