CERMI califica de "avance" clarificar legalmente qué es la economía social en el empleo de personas con discapacidad

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha calificado de "avance" la aprobación, por parte de la Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del proyecto de Ley de Economía Social, con competencia legislativa plena, que pasará ahora a debatirse en el Senado.

Como han puesto de manifiesto en la reunión de la Red de Gerentes de las organizaciones del CERMI Estatal, la futura normativa "clarifica legalmente qué es la economía social en el empleo de personas con discapacidad".

En el encuentro también se abordó la tramitación del Proyecto de Ley de reforma de la legislación de discapacidad y de autonomía personal y atención a la dependencia que, tras superars el trámite de las enmiendas a la totalidad, continúa ahora su tramitación con la fase de enmiendas parciales, con previsión de debate parlamentario en los primeros meses de 2026.

En este sentido, el CERMI ha apelado a la necesidad de reforzar especialmente el pilar de autonomía personal y dependencia, reclamando una mayor implicación financiera del Estado y la recuperación de elementos clave como la revisión del copago.

Los asistentes también han analizado los últimos datos oficiales de empleo de personas con discapacidad, correspondientes a diciembre de 2025. Así, a partir de las estadísticas del INE, CERMI constata "una ligera mejora de la tasa de empleo y un descenso del número de personas paradas", destacando el incremento de la tasa de actividad entre las mujeres con discapacidad.

No obstante, ha alertado de la persistencia de brechas estructurales con la población sin discapacidad y de acusadas desigualdades territoriales, con diferencias muy significativas en la tasa de actividad entre comunidades y ciudades autónomas, que alcanzan valores superiores al 41% en territorios como Cantabria o la Comunidad de Madrid, frente a tasas en torno al 29% en Canarias o el Principado de Asturias.

También se hizo balance de la convocatoria estatal de ayudas del 0,7 de interés social correspondiente a 2025, con ejecución en 2026, y se puso de relieve el aumento del número de entidades y programas financiados, junto con la preocupación por la fragmentación de los recursos y la insuficiente cobertura de la elevada demanda existente. Según CERMI, existe una tendencia clara hacia la microfinanciación "lo que hace muy difícil la sostenibilidad de los proyectos".