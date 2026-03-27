COCETA lamenta que la Ley de Economía Social "no mejore el marco legislativo del cooperativismo": "Oportunidad perdida"

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MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) ha lamentado que la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, aprobada definitivamente este jueves por el Congreso, no haya incorporado medidas para el cooperativismo de trabajo, un hecho que ha calificado de "oportunidad perdida para mejorar el marco legislativo del cooperativismo".

En este sentido, el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado, que asistió al pleno, ha reconocido los "avances relevantes para distintas familias de la Economía Social" pero ha alertado de que "el cooperativismo de trabajo ha quedado diluido en un marco excesivamente amplio, como advertíamos". "Es una oportunidad perdida para hacer más competitivo nuestro modelo empresarial", ha reiterado.

Según COCETA, la integración de varios textos legislativos en una única norma "ha dificultado abordar con precisión las especificidades del sector". "Durante el debate se destacó el papel social, valga la redundancia, de la Economía Social, pero faltó atención a su dimensión empresarial y productiva", ha añadido Jurado.

En cualquier caso, la Confederación valora positivamente que la ley refuerce aspectos como el marco de las empresas de inserción, la clarificación del catálogo de entidades o la protección frente al intrusismo, y celebra especialmente el reconocimiento de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. "Son pasos importantes que contribuyen a consolidar el ecosistema de la Economía Social en su conjunto", ha apuntado el presidente de COCETA.

Sin embargo, a pesar de los avances, COCETA insiste en que "siguen pendientes medidas esenciales para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las cooperativas de trabajo", entre ellas, ajustes en la fiscalidad del modelo cooperativo; una regulación más adecuada de la relación entre las horas de trabajo de las personas asalariadas por cuenta ajena y las de socias trabajadoras; la actualización del fondo de reserva obligatorio; la ampliación de los supuestos de capitalización del desempleo o el impulso a la recuperación de empresas por sus plantillas mediante fórmulas cooperativas.

"No pedimos privilegios, sino herramientas para competir en igualdad de condiciones y seguir generando empleo estable", ha argumentado Jurado, que ha instado al Gobierno a trabajar en las mejoras pendientes y ha expresado su disposición a colaborar en su desarrollo normativo para corregir estas carencias.

El pleno del Congreso ha rechazado este jueves la mayor parte de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado al proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, dando así la aprobación definitiva al texto tal y como salió del Congreso antes de ser remitido a la Cámara Alta.

El objetivo del texto es modernizar y mejorar el ecosistema legislativo del sector y para ello persigue combatir el intrusismo en las cooperativas clarificando qué empresas forman parte de la Economía Social, según informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, la nueva Ley consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas, según Trabajo.

El sector de la Economía Social, con más de 20.000 cooperativas de trabajo, representa más del 11% del PIB y genera más de 2,2 millones de empleos en España. "Somos un pilar del empleo estable, el arraigo territorial y la cohesión social", ha enfatizado el presidente de COCETA.