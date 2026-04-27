El Corte Inglés, Accenture, FIAPAS y AMIAB, reconocidas por Bequal por su compromiso con los valores de la RSE-D

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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bequal ha reconocido el compromiso de El Corte Inglés, Accenture, FIAPAS y AMIAB con la inclusión de las personas con discapacidad, tras el acuerdo adoptado por su Comité de Certificación, reunido el pasado 16 de abril de 2026.

Las certificaciones concedidas distinguen a aquellas entidades que integran la discapacidad de forma transversal en su estrategia, en sus políticas internas y en sus procedimientos, reforzando una cultura organizativa orientada a la inclusión y a la generación de oportunidades para todas las personas.

En concreto, en dicha sesión, el Comité acordó conceder el Certificado Bequal a El Corte Inglés, en la categoría Bequal Plus 60; a Accenture, en la categoría Bequal Plus 80; y a FIAPAS y AMIAB, en la categoría Premium, como han detallado los impulsores del reconocimiento.

El Certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero que determina el grado de compromiso de una organización con la discapacidad en áreas clave como la estrategia y el liderazgo, la gestión de personas, el cumplimiento normativo y la implantación de políticas inclusivas en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación.

El citado certificado acredita no solo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad, sino también el desarrollo de políticas y prácticas que impulsan la mejora continua en ámbitos esenciales como el liderazgo, el compromiso de la alta dirección, la gestión de los recursos humanos, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en los procesos de selección, contratación, promoción y formación.

La Fundación Bequal, entidad responsable de la gestión y concesión de esta certificación, ha desarrollado un modelo sistematizado de indicadores certificables que reúne el conocimiento y la experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y la Fundación Seeliger y Conde.

Con este reconocimiento, la Fundación Bequal pone en valor el esfuerzo de estas organizaciones por incorporar de manera efectiva los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad en sus modelos de gestión, así como por avanzar hacia entornos más inclusivos y comprometidos con la diversidad.

A través de este modelo de evaluación externa, la Fundación Bequal reconoce a las organizaciones que demuestran, de forma verificable, su compromiso con la inclusión y con la mejora de la calidad del empleo de las personas con discapacidad. Este reconocimiento refleja, además, una manera de entender la gestión empresarial alineada con los valores de la responsabilidad social y con una visión cada vez más integradora de la sostenibilidad.

Esta certificación conecta igualmente con los actuales marcos de sostenibilidad y buen gobierno, en los que la inclusión y la igualdad de oportunidades forman parte de los criterios de referencia para las organizaciones.