Dos de cada tres hogares en España se decantan por el consumo de alimentos ecológicos, según Ecovalia

Presentación del informe de Ecovalia 'Datos de producción y consumo ecológico en España', en el marco de Alimentaria 2026. - ECOVALIA

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres hogares en España se decantan por el consumo de alimentos ecológicos, según se desprende del informe 'Datos de producción y consumo ecológico en España', presentado por Ecovalia en el marco de Alimentaria 2026.

Durante la presentación, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, y su secretario general, Diego Granado, han destacado el liderazgo de España en producción ecológica dentro de Europa, con más de tres millones de hectáreas de superficie útil (SAU).

En concreto, el arco mediterráneo impulsa la expansión de este modelo, despuntando especialmente Andalucía y Murcia, que concentran más de un 30% de su SAU respectivamente, seguidas de Cataluña y Baleares, ambas con un 23%; y de Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con entre el 12% y el 13% de su SAU en ecológico.

Los principales cultivos ecológicos continúan siendo frutos secos (30%), el olivar (10%) y los cereales (5%), todos ellos representativos de la zona agroclimática mediterránea. Por su parte, el cultivo de hortalizas (13%), y de fresas y frutales (4%) se mantiene constante.

Además, este mercado mueve 3.250 millones de euros. El informe añade que el auge de la alimentación ecológica responde a una combinación de factores sociales, económicos y culturales. Entre ellos, destaca la relación entre el consumo y el poder adquisitivo, el arraigo de una cultura gastronómica orientada a la calidad, la apuesta por el producto local y un mayor nivel educativo que impulsa la conciencia ambiental.

A estos elementos se suman variables demográficas, como una mayor esperanza de vida saludable, un movimiento ecologista consolidado y un entorno institucional cada vez más favorable. En este contexto, regiones como Cantabria sobresalen con un gasto de 115 euros por persona al año, por encima de la media nacional, que se sitúa en 66 euros.

El norte y noreste del país se consolidan como las zonas con mayor consumo per cápita, impulsadas por una masa crítica que normaliza este tipo de compra, aunque el consumo en España sigue siendo inferior al de otros países europeos.

Según Granado, "el reto pasa por trasladar el liderazgo en producción con una mayor demanda interna". "Para lograrlo, es necesario reforzar la comunicación en torno al sello ecológico europeo y avanzar en medidas como la compra pública o la aplicación de un IVA superreducido, que han demostrado su eficacia en otros mercados", ha asegurado.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Sobre el perfil del consumidor, más del 70% del gasto procede de personas mayores de 50 años, principalmente parejas de renta media-alta, con o sin hijos, y hogares de jubilados.

En cuanto a la cesta de la compra, el consumidor ecológico prioriza la calidad frente al precio. Aunque los productos de origen vegetal representan el 67,7% del volumen total, más de la mitad del gasto (51,4%) se destina a productos de origen animal.

La salud sigue siendo el principal motivo de compra, especialmente en hogares con niños pequeños o personas con problemas de salud. El impacto ambiental y la sostenibilidad ocupan el segundo lugar.

En productos de origen animal, destaca la preocupación por el bienestar animal mientras que la Eurohoja se percibe como un sello de confianza, respaldado por controles oficiales y certificación independiente. En cuanto a los canales de compra, destacan los supermercados y grandes superficies.