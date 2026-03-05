Las empresas cotizadas en España podrían llegar al 40% de paridad en 2027, según un estudio

Presentación del XIV Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y IX Radiografía del Mercado Continuo, de ATREVIA e IESE, por la CEO Global de la consultora, Asunción Soriano, y la profesora Nuria Chinchilla, titular de la Cátedra Carmina Roca - ATREVIA E IESE

Las empresas cotizadas en España podrían llegar al 40% de paridad en 2027 según se desprende del XIV Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y IX Radiografía del Mercado Continuo, de ATREVIA e IESE, presentado este jueves.

Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio detallan que, desde el año 2015, cuando la CNMV fijó como objetivo alcanzar el 30% de representación femenina en 2020, esta ha crecido más de 22 puntos porcentuales, al pasar del 15,41% al 37,71% actual. Asimismo, desde 2009, los consejos de administración de las empresas del Ibex han pasado de 53 mujeres a 187, 134 consejeras más. Solo en el último ejercicio, el número de sillones ocupados por mujeres en el selectivo ha aumentado en 4, hasta los 187.

Aunque el avance hacia la paridad mantiene una tendencia creciente (incremento de 1,37 puntos porcentuales), al ritmo actual de progresión el conjunto de las empresas cotizadas españolas no superaría el umbral del 40% en 2026, situándose en el 39,08%. En cambio, podría alcanzarlo en 2027, cuando llegaría al 40,45% de representación femenina en sus consejos de administración, vaticina el informe.

El estudio revela que el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Mercado Continuo español continúa en aumento, más de 1,37 puntos porcentuales, hasta el 37,71%. El número de consejeras se incrementa en 9 y se sitúa en 448, sobre un total de 1.188 miembros de los consejos de administración.

El Ibex 35 lidera los avances y consolida la tendencia de situarse por encima del umbral de paridad del 40%. La presencia femenina en los consejos de administración alcanza el 41,93%. Así, 28 de las 35 compañías que componen el selectivo alcanzan o superan el 40% de representación femenina en sus consejos, mientras que 7 se sitúan por debajo de este umbral (3 menos que en 2024).

El informe, que este año abarca 115 compañías, concluye que 65 empresas (el 56,52% del total) cumplieron en 2025 la meta de paridad establecida por la Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres, que entró en vigor en 2024. De las cotizadas que cumplen con la normativa, 28 pertenecen al selectivo y 37 al resto del Mercado Continuo, 10 más que el año anterior.

Mientras que el 80% de las empresas del Ibex alcanza o supera la cuota de paridad, 7 cotizadas del selectivo (3 menos que en 2024) aún no cumplen el objetivo. En contraposición, se triplica el número de compañías con más mujeres que hombres en su consejo, según el informe.

Por tipología de consejeras, la mayoría continúa siendo independiente y representa el 69,87% en el conjunto del Mercado Continuo, frente al 70,39% del año anterior. También baja el porcentaje de consejeras dominicales, del 23,46% al 23,21%. Por el contrario, aumentan las consejeras ejecutivas (de 13 a 15, el 3,35% del total, frente al 2,96% registrado en 2024) y las externas (pasan de 103 a 104 y representan el 3,57%, frente al 3,19% del año anterior)

ANALISIS POR SECTORES

En el conjunto del Mercado Continuo, los sectores con mayor representación femenina en sus consejos de administración vuelven a ser Servicios de Consumo y Servicios Financieros, con un 45,78% y un 42,96%, respectivamente. La media de mujeres por empresa también aumenta en ambos sectores. Un año más, Servicios Financieros registra el valor más alto (5,55), seguido de Servicios de Consumo (4,75); ambos superan la media de 4 consejeras por empresa en el conjunto de las cotizadas.

Petróleo y Energía mantiene la tercera posición, con un 36,99% de representación femenina y una media de 4,15 mujeres por empresa. Por su parte, Servicios Inmobiliarios registra el mayor incremento, al pasar del 31,78% al 34,82%, y deja de ser el sector con menor representación femenina, que este año ocupa Tecnología y Telecomunicaciones (34,04%).

Bienes de Consumo e Industria y Construcción también incrementan su porcentaje, con un 36,32% y un 34,35%, respectivamente, aunque ninguno de los dos supera la media de consejeras por empresa, con 3,54 y 3,48.

CONSEJERA ESPAÑOLA, 59 AÑOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EXPERIENCIA PREVIA

Por otro lado, por segundo año consecutivo, el informe incorpora un análisis que incluye datos sobre la procedencia, edad y formación de las mujeres que forman parte de los consejos de administración de todas las empresas del Mercado Continuo.

Así, el 75,90% de las consejeras del Ibex y el 80,59% del resto del Mercado Continuo son españolas. Entre las extranjeras, predominan las europeas, seguidas de latinoamericanas, británicas y estadounidenses. El 81,93% de las consejeras del selectivo cuenta con formación en Economía, Empresariales y Derecho, porcentaje que se eleva al 83,19% en el resto del Mercado Continuo. La edad media se sitúa en 60 años en el Ibex y en 58,57 años en el conjunto del Continuo.

El 76,19% de las consejeras del índice selectivo cuenta con experiencia previa en puestos directivos del sector empresarial, porcentaje que también es mayoritario en el resto del Mercado Continuo (74,26%). El resto procede de otros ámbitos, como académico (13 en ambos índices), político (5 en ambos), Administración pública (13 en el Ibex y 7 en el resto del Continuo) o entorno familiar (9 en el Ibex y 35 en el Continuo).

Con estos datos, se configura un perfil representativo de las consejeras en las empresas cotizadas españolas: mujer española, con una edad media cercana a los 59 años, formación en disciplinas económicas y una trayectoria profesional consolidada en puestos de alta dirección empresarial.

El estudio añade que, a pesar de la tendencia de crecimiento en el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas del Mercado Continuo, la representación femenina en los cargos de máximo poder ejecutivo sigue siendo muy limitada. Solo 15 compañías están presididas por mujeres: 5 en el Ibex y 10 en el resto del Continuo.

Mientras, la presencia femenina en las comisiones de los consejos de administración de las empresas del Ibex apenas varía en el último año, al pasar del 48,12% en 2024 al 48,27% en 2025. Pese a este ligero incremento, disminuye el número de comisiones con mayoría femenina, que pasan de 5 a 3.

El número total de miembros aumenta en 8, hasta 781, de los cuales 404 son hombres (3 más que en el ejercicio anterior) y 377 son mujeres (5 más que en 2024).

Los mayores niveles de presencia femenina se registran en las áreas de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Buen Gobierno, con un 57,48%, seguidas de la comisión de Auditoría y Control, con un 54,25%, tras aumentar 2,72 puntos porcentuales respecto al 51,53% de 2024. La tercera comisión que mantiene mayoría femenina es Riesgos y Cumplimiento, que desciende ligeramente del 50,68% al 50,63%. En el resto de las comisiones predomina la presencia masculina.

La comisión con mayor porcentaje de mujeres presidentas es, un año más, la de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Buen Gobierno (75,86%), seguida de las comisiones de Retribuciones (58,65%) y Nombramientos (61,76%), donde las mujeres mantienen la mayoría pese al descenso registrado en ambos casos.

En el contexto europeo, España supera la media de la Unión Europea por quinto año consecutivo y mantiene la quinta posición, por detrás de Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos. Se sitúa así en el grupo de países (siete de los 27) que alcanzan el objetivo de paridad del 40%, con una representación femenina del 41,90%.

En el ámbito digital, el 81,67% de las menciones que identifican a un directivo como "experto" o "referente" corresponden a hombres, mientras que el liderazgo femenino se vincula más a dimensiones relacionales, reputacionales o personales, según la monitorización de más de 3,23 millones de referencias digitales incorporada al informe.