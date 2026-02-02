Encuentran microplásticos en una treintena de ríos y 22 playas españolas analizados desde 2021

Cinco años de seguimiento confirman microplásticos en la mayoría de los ríos y playas muestreados de España - HYT, CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y PROYECTO LIBERA

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hombre y Territorio (HyT), Cruz Roja Española y el Proyecto LIBERA --creado por SEO/BirdLife y Ecoembes--, han encontrado microplásticos en los 30 ríos y 22 playas españolas muestreadas desde 2021 en un seguimiento llevado a cabo por su iniciativa conjunta, Red de Seguimiento de Microplásticos, que desarrollan desde 2021.

Según informan estas entidades, la contaminación por residuos plásticos representa una "amenaza ambiental global", ya que en muchos casos se fragmentan en partículas debido al desgaste, abandono y exposición al agua y luz solar. Así, señalan que estos residuos, cuyo tamaño no supera los 5 milímetros, son "unos silenciosos enemigos capaces de contaminar diversos ecosistemas y generar riesgos para la fauna y la salud humana".

En cinco años, el proyecto ha filtrado en total 600.000 litros de agua en ríos, como el Guadalquivir o el Duero, y en playas de Andalucía, Ceuta, Baleares y Canarias para construir una base de datos que concluye que el 100% de los entornos muestreados presentan microplásticos.

Para el coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/Birdlife, Miguel Muñoz, este resultado confirma no se trata de un problema puntual, sino una "presión constante sobre la biodiversidad". Además, advierte de que "no se puede permitir que esta 'basuraleza' invisible siga degradando el patrimonio natural".

En cuanto a los materiales encontrados en ecosistemas acuáticos españoles, el informe de esta edición de la iniciativa concluye que las fibras sintéticas representan más del 70% de los microplásticos encontrados, procedentes principalmente de tejidos y cuerdas, seguidas de fragmentos (20%) y otras partículas como films y esferas.

Por su parte, la responsable del proyecto Libera dentro de Cruz Roja Española, Paloma García González, ha destacado el papel de los voluntarios. "Sin la dedicación de más de 600 personas que han participado en las jornadas de muestreo, no se habría podido generar esta base de datos, por lo que cada voluntario que ha participado en este seguimiento ha contribuido directamente a obtener resultados científicos que demuestran la magnitud real de este problema ambiental", ha dicho.

Por primera vez, el informe ha incorporado el Evaluador de Microplásticos en Ecosistemas Acuáticos (EMEA), una herramienta visual desarrollada por HyT basado en más de 30 referencias científicas internacionales. El EMEA utiliza una escala de color que indica si la presencia de microplásticos es baja, moderada o elevada.

"Esta herramienta refuerza el valor del seguimiento temporal, pues un punto con alta presencia no es concluyente por sí solo, pero si se mantiene durante años, indica una presión permanente sobre el ecosistema", explican los responsables del informe y del desarrollo del EMEA, David León y Bárbara Conejero. Además, afirman que también esta herramienta puede utilizarse para estudiar tendencias, comparar estudios o iniciar investigaciones.

De esta forma, el informe concluye que este patrón se repite año tras año. En palabras de la responsable Institucional del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Beatriz Barajas, "estos resultados confirman que la contaminación por microplásticos no es puntual, sino persistente, y que se debe seguir trabajando en prevención y reducción de residuos".