Fundación Adecco pide impulsar el empleo de personas con síndrome de Down: "¿Por qué cuesta tanto la inclusión?" - FUNDACIÓN ADECCO

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Adecco, con el apoyo de 50 empresas comprometidas con la diversidad y la inclusión, ha puesto en marcha la campaña de sensibilización 'Hola, IA: ¿por qué cuesta tanto la inclusión?', con el objetivo de impulsar el empleo de personas con síndrome de Down.

La iniciativa está protagonizada por Caterina Moretti, "La Cate", creadora de contenido con síndrome de Down y más de 700.000 seguidores en TikTok e Instagram, además de embajadora de la Fundación Adecco. A través de su actividad en redes sociales, Caterina comparte su día a día y ofrece una visión renovada de las personas con síndrome de Down, en la que reivindica su "plena participación" en la sociedad y en el mercado laboral.

La campaña parte de una reflexión central: mientras la tecnología y la Inteligencia Artificial avanzan "con gran rapidez", la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual "continúa siendo un reto pendiente". "En otras palabras, si hay realidades que no dejan de evolucionar, como la Inteligencia Artificial, la inclusión también debe hacerlo", apunta.

A través de una pieza audiovisual, la campaña plantea un diálogo entre Caterina y una Inteligencia Artificial en el que se visibilizan situaciones cotidianas marcadas por prejuicios hacia las personas con discapacidad intelectual en el entorno laboral.

"El mensaje es claro: la tecnología puede ser una aliada, pero la inclusión solo es posible gracias al talento y la sensibilidad humana. Para ello, cobra especial relevancia el papel de los profesionales que acompañan a las personas con síndrome de Down en su desarrollo profesional, así como el compromiso de las empresas, que son quienes finalmente generan las oportunidades de empleo", subraya.

En esta línea, Fundación Adecco explica que esta campaña de sensibilización se presenta en un contexto en el que 35.000 personas en España tienen síndrome de Down, una condición causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, y asociada a discapacidad intelectual.

De las 35.000 personas con síndrome de Down, señala que alrededor de 23.000 se encuentran en edad laboral. Sin embargo, el 9% tiene empleo, "una cifra que refleja las barreras que todavía existen para su plena inclusión en el mercado de trabajo".

RECLAMA UNA "AUTÉNTICA REVOLUCIÓN INCLUSIVA"

"A través de esta campaña de sensibilización queremos lanzar un mensaje claro: la revolución tecnológica debe ir acompañada de una auténtica revolución inclusiva. La tecnología por sí sola no garantiza progreso social: podemos disponer de herramientas muy avanzadas, pero si las oportunidades no llegan a todas las personas, ese avance queda incompleto y pierde su sentido. El verdadero reto es que la transformación tecnológica contribuya también a construir una sociedad más inclusiva, en la que nadie se quede atrás", afirma el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

La campaña se enmarca en el trabajo que la Fundación Adecco desarrolla a través de la iniciativa 'Cantera de Talentos', un espacio dirigido a personas con discapacidad intelectual para potenciar su autonomía y mejorar su empleabilidad.

Este programa ofrece itinerarios de desarrollo centrados en áreas clave como la autonomía personal, las habilidades digitales, la comunicación, la participación ciudadana y las competencias para el empleo, con el objetivo de fortalecer las capacidades necesarias para acceder y mantenerse en el mercado laboral.

Durante el año 2025, 129 personas con síndrome de Down participaron en este programa, a través del cual se llevaron a cabo 352 acciones de orientación laboral, 94 acciones formativas y 18 procesos de intermediación, que culminaron con 13 contrataciones.