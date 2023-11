Fundación Ashoka España y Portugal presenta a sus 5 Emprendedores Sociales Ashoka que se unen a los 4.000 de 97 países

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ashoka España y Portugal ha presentado a los cinco Emprendedores y Emprendedoras Sociales Ashoka 2023 en una gala a la que han asistido casi 500 personas. Estos emprendedores se suman a la red global más grande de emprendimiento social con casi 4.000 Ashoka Fellows en 97 países, según han detallado desde la institución.

Los nuevos Ashoka Fellows de España y Portugal son cinco emprendedores y emprendedoras sociales que han puesto en marcha modelos de transformación con alto impacto social en diferentes ámbitos: Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre; Mar Cabra, periodista y cofundadora de la fundación The Self-Investigation; Pax Dettoni Serrano, antropóloga y creadora del programa de educación emocional En sus zapatos de Teatro de Conciencia; Lorenzo Marini, cofundador y codirector de Verificat; y José Soares, fundador de Football for All Leadership Programme.

"Estamos muy orgullosas de la incorporación de estas cinco personas a la red Ashoka. Con sus organizaciones abordan temas clave para la sociedad hoy en día, como la inclusión de mayores LGBTIQ+, la salud mental, la convivencia escolar y la empatía, la alfabetización mediática y la incorporación de personas con discapacidad en el sistema deportivo. Ahora nos toca ayudarles a incrementar su impacto para que su trabajo llegue aún más lejos, y mejore la vida de más personas", ha destacado la directora de Ashoka España y Portugal, Irene Milleiro.

Este evento cuenta con el apoyo de Ikea, como parte de la alianza transformadora entre ambas organizaciones. "Desde Ikea tenemos una visión, mejorar el día a día de la mayoría de las personas, y esta alianza es el legado que queremos dejar a la sociedad española, a la que queremos devolver lo que tanto nos ha dado: de la mano de Ashoka y nuestra Llave Allen para el emprendimiento social, queremos contribuir a tener un país más innovador e inclusivo", ha dicho la directora general de Desarrollo de Negocio y Sostenibilidad en Ikea España, Laura Durán.

Federico Armenteros es el fundador de la Fundación 26 de diciembre, creada con el objetivo de visibilizar y resolver las necesidades de las personas mayores LGBTIQ+. Para conseguirlo, desarrollan diferentes actividades de sensibilización, socialización, voluntariado, formación y acompañamiento.

La fundación ha creado un modelo para acompañar a centros sociosanitarios para que sean espacios más inclusivos para todos. Asimismo, trabajan con empresas y otras instituciones para sensibilizarlas y formarlas para acompañar y acoger al colectivo LGBTIQ+. Entre otros proyectos, gestionan un centro comunitario de personas mayores LGBTIQ+, un servicio de ayuda a domicilio, así como pisos tutelados especializados para este colectivo y trabaja en el lanzamiento de una residencia.

Mar Cabra es periodista y una de las cofundadoras de la fundación The Self-Investigation, una fundación que trabaja para la promoción del bienestar y la salud mental en el ámbito del periodismo. Desde 2020, más de 500 editores y periodistas de 10 medios de comunicación de todo el mundo han sido parte y se han beneficiado de su programa. Asimismo, la academia online de The Self-Investigation ha formado y otorgado herramientas de gestión del estrés o de prevención del burnout a más de 2.000 periodistas de más de 70 países de todo el mundo.

Pax Dettoni Serrano es antropóloga y fundadora de la asociación Teatro de Conciencia y del programa de educación emocional 'En sus zapatos'. El objetivo del programa es fomentar la convivencia a través de la educación emocional en las escuelas y en el que ya han participado 80.000 niños de 100 colegios en España. Asimismo, a través de la Comunidad de Madrid, el programa ha formado en educación emocional a más de 2.500 profesores.

Lorenzo Marini es el cofundador de 'Verificat', una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es luchar contra la desinformación a través de la educación mediática. Entre otros proyectos, 'Verificat' está trabajando para que la alfabetización mediática informativa sea parte del currículum educativo con su programa para adolescentes, Desfake, implantado en 30 colegios. Asimismo, su programa SUM, destinado a mayores de 65 años, está implantado en tres países europeos.

José Soares ha creado el 'Football for All Leadership Programme' destinado a fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en la industria del deporte como líderes y emprendedores. El 100% de los emprendedores de 'Football for All Leadership Programme' han puesto en marcha proyectos innovadores que permiten que el fútbol sea una opción para más de 30.000 personas con discapacidad en 30 países.

Asimismo, la FIFA, la UEFA y diferentes clubes europeos han colaborado y empleado a emprendedores de Football for All Leadership Programme en puestos de dirección.