Fundación La Caixa facilita la inserción laboral de 21.003 personas vulnerables en España este 2025

El programa Incorpora ha facilitado más de 6.300 inserciones laborales en Catalunya en el primer semestre. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Incorpora de la Fundación La Caixa ha facilitado la inserción laboral de 21.003 personas vulnerables en el conjunto de España durante los 6 primeros meses de 2025, mediante la colaboración de 9.633 empresas.

Incorpora, creado en 2006, une el tejido empresarial y las entidades sociales con un modelo que busca ofrecer "oportunidades reales" a personas con dificultades para acceder a un empleo, como personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Durante 2025, además, el programa ha atendido a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad ante el empleo, con la implicación de 413 entidades sociales de toda España.

Cuenta con 1.032 técnicos que diseñan itinerarios personalizados de inserción, enfocados en el reconocimiento de potencial individual y en la participación "activa" de los usuarios.

Incorpora impulsa también acciones formativas alineadas con las "necesidades reales" del mercado laboral: en el primer semestre de 2025 se han desarrollado 138 cursos en los que han participado 2.064 personas, de las cuales un 52% ha accedido a un empleo tras finalizar la formación.

INCLUSIÓN COMO "AGENTE CLAVE"

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha recordado que cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables, sino que cambia "la forma en que se ve a sí misma".

"Las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social", asegura Simón.

Desde su creación, han participado en el programa más de 92.000 empresas contratantes, de sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza o el transporte, que han facilitado más de 460.000 inclusiones.