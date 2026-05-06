Fundación Caser recibe 300 candidaturas a la XVII edición de los Premios Dependencia y Sociedad. - FUNDACIÓN CASER

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caser ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas a la XVII edición de los Premios Dependencia y Sociedad, con un total de 300 proyectos procedentes de distintos ámbitos del entorno social, empresarial e investigador y logrando una amplísima participación. Los premios se entregarán el próximo 1 de julio.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, de las iniciativas registradas, 215 corresponden a la categoría de Transformación Social, 32 a proyectos de I+D+i y 53 al ámbito de Emprendimiento, reflejando la diversidad de enfoques y el creciente interés por impulsar soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de las personas en situación de dependencia o discapacidad, así como la de sus familias y cuidadores. Además, el número de candidaturas ha aumentado cerca de un 35% respecto a la edición anterior.

Estos galardones, consolidados como una referencia en el ámbito sociosanitario, tienen como objetivo identificar, reconocer y dar visibilidad a proyectos innovadores que aportan valor en la atención a la dependencia y promueven una sociedad más inclusiva.

La participación ha sido creciente año a año, con 223 proyectos presentados en la edición de 2025, que ya superaba de forma muy significativa las 161 candidaturas de 2024.

El fallo del jurado de la XVII edición, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, tendrá lugar en el transcurso del mes de mayo. Previamente, los empleados de Helvetia Caser votarán para elegir la Mención Especial de los premios, cuya resolución será comunicada a los participantes durante el mes de junio y posteriormente se hará pública a través de los canales oficiales de la Fundación Caser.

Con esta iniciativa, la Fundación Caser ha reforzado su compromiso con la promoción de soluciones que contribuyen a dar respuesta a los retos asociados al envejecimiento y la dependencia, apoyando a quienes impulsan una sociedad más inclusiva. La entidad, integrada dentro de Helvetia Caser, desarrolla desde 2009 acciones de apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad y/o dependencia y a sus familias, así como otras enfocadas a la promoción de la salud y el bienestar social de la población.