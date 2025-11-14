Fundación Endesa lanza una convocatoria de ayudas por 90.000 euros para impulsar el emprendimiento verde en España

Fundación Endesa lanza una convocatoria de ayudas para impulsar emprendimiento verde de entidades sin ánimo de lucro - FUNDACIÓN ENDESA

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Endesa ha lanzado la Convocatoria de ayudas para proyectos de Emprendimiento Verde en España, con el objetivo de identificar y respaldar iniciativas que contribuyan de manera directa a la creación de empleo en sectores clave de la economía verde y la transición energética.

Con una dotación total de 90.000 euros, esta nueva línea de ayudas refuerza el compromiso de Fundación Endesa con el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades laborales inclusivas, como señala la entidad.

Con esta iniciativa, Fundación Endesa refuerza su apuesta por el desarrollo socioeconómico sostenible y por políticas que pongan a las personas en el centro de la transición energética, impulsando el emprendimiento verde como palanca de empleo y cohesión territorial.

La convocatoria está dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España que tengan propuestas orientadas a la creación de empleo mediante iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía verde.

Se considerarán en esta convocatoria las iniciativas de emprendimiento que generen empleo en ámbitos como la movilidad sostenible, la economía circular, la reducción de emisiones, la eficiencia energética, las energías renovables, las tecnologías limpias, la construcción sostenible, la gestión del agua, la agricultura, ganadería, silvicultura y gestión forestal sostenibles, la gestión y valorización de residuos así, como cualesquiera otras actuaciones que contribuyan al desarrollo sostenible y una transición energética justa.

Los proyectos podrán ser iniciativas nuevas o de reciente creación, con un máximo de dos años de antigüedad si ya están en marcha, para que tengan el carácter de emprendimiento.

Así, se seleccionarán tres proyectos de entre todos los que se presenten, que recibirán una ayuda de 30.000 euros cada uno destinada íntegramente a su desarrollo y ejecución, de acuerdo con las bases legales de la convocatoria.

Las candidaturas podrán presentarse a partir del 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, a través del formulario en la página web de Fundación Endesa, que será habilitado el día 1. Toda la información relativa a los requisitos, calendario, bases legales y procedimiento puede consultarse en la página oficial de la Fundación, donde también se ha habilitado un formulario para recibir recordatorios y actualizaciones sobre el proceso.