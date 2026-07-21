Fundación Ibercaja y el Consejo de Estado firman un acuerdo de colaboración

José Luis Rodrigo, Director General De Fundación Ibercaja; Carmen Calvo, Presidenta Del Consejo De Estado, Y Leopoldo Calvo-Sotelo, Secretario General Del Consejo. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha presidido este martes la firma del convenio de colaboración entre el Consejo de Estado y la Fundación Ibercaja para la exposición "Cinco Siglos del Consejo de Estado 1526-2026", que se celebrará en la Biblioteca Nacional, desde noviembre de 2026 hasta febrero de 2027.

Han rubricado el convenio el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el secretario general del Consejo, Leopoldo Calvo-Sotelo.

En el acto, celebrado en la Biblioteca antigua del Consejo, la presidenta ha agradecido la colaboración de la Fundación Ibercaja en los eventos y actividades del V Centenario de la institución y ha destacado que uno de sus objetivos es celebrar la historia del Consejo y dar a conocer el trabajo que desempeña en la actualidad como máximo órgano consultivo de Gobierno, con rigor y garantías, a la ciudadanía. "Nuestra historia es una historia jurídica pero también política y cultural, aspectos que quedarán recogidos en la exposición que se celebrará en la Biblioteca Nacional".

La firma del convenio con la Fundación Ibercaja completa la realizada el 13 de junio con la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional para la organización conjunta de la exposición citada, que será comisariada por el académico de la Real Academia de la Historia, y secretario de la misma, Feliciano Barrios Pintado.