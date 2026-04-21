Fundación Mutua Madrileña lanza 'No silence': los tenistas se unen contra la violencia de género en Mutua Madrid Open

Los tenistas alzan la voz contra la violencia de género en una nueva iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña en el Mutua Madrid Open - FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado 'No silence', una nueva iniciativa que busca sensibilizar a la población contra la violencia de género y que está protagonizada por destacados tenistas de las clasificaciones ATP y WTA, entre los que se encuentran Coco Gauff, Ben Shelton, Elina Svitólina, Jasmine Paolini, Casper Rudd, Matteo Berrettini, Paula Badosa, Daria Kasátkina, Alejandro Davidovich y Ons Jabeur.

En concreto, esta acción anima a la ciudadanía a denunciar las situaciones de maltrato contra la mujer y se desarrollará coincidiendo con el Mutua Madrid Open, que se celebra hasta el 3 de mayo en Madrid, como ha dado a conocer la entidad.

El lema de la iniciativa hace alusión al juego de palabras de 'No silence', frente a la habitual petición de silencio ('Silence') del juez de pista en los partidos para acallar a la grada. Así, en un video, los tenistas hacen el gesto universal de pedir silencio, colocando el dedo índice en los labios, uno a uno y frente a la cámara. "Contra el maltratador, no me callo", dice cerrando la secuencia Berrettini.

Con esta nueva acción, a la que cada año se van sumando nuevos jugadores, la Fundación Mutua Madrileña vuelve a llevar la lucha contra la violencia de género al entorno del Mutua Madrid Open. Precisamente, durante los últimos doce años, la Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha diversas campañas de concienciación en el contexto del torneo de tenis. De este modo, la Caja Mágica ha albergado iniciativas con lemas como 'A mí no me gustas tú', 'Contra el maltrato, todos a una', 'Si maltratas a una mujer, eres un loser' (perdedor en inglés) o, la de la última edición, el abucheo 'BOOOO.

La Fundación Mutua Madrileña puso en marcha en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Desde entonces, trabaja apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a las víctimas y también organiza campañas de sensibilización no solo contra el maltrato, sino promoviendo el aislamiento social y la denuncia del maltratador, como esta que desarrolla en el marco del Mutua Madrid Open.

Mutua Madrileña también desarrolla, a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional 'Nos duele a todos', que acumula once ediciones y que premia las mejores creatividades contra el maltrato, entre otras acciones.