Fundación Mutua de Propietarios abre la convocatoria del programa 'Sin barreras', de ayudas para obras de accesibilidad

MADRID 10 Feb.

Fundación Mutua de Propietarios ha abierto la convocatoria del programa 'Sin barreras', que otorga ayudas para obras de accesibilidad en edificios que mejoren la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.

Según ha informado este martes, las ayudas están dirigidas a los edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal donde residan de forma habitual personas con movilidad reducida. Las subvenciones tienen como objetivo "promover la eliminación de barreras arquitectónicas para avanzar hacia entornos más inclusivos que garanticen un itinerario accesible y un acceso seguro y digno a este colectivo".

'Sin Barreras' dispone de una dotación presupuestaria de 150.000euro a la que podrán optar las comunidades de propietarios que estén ubicadas en la Comunidad de Madrid; Barcelona y su área metropolitana, y la ciudad de Valencia.

Las actuaciones que serán objeto de ayuda incluyen la instalación de ascensores nuevos; la creación de rampas de acceso para unir desniveles; la modificación de puertas de acceso al edificio de viviendas o puertas de los ascensores, así como otras obras de mejora y reformas constructivas que faciliten la accesibilidad a los edificios y a la vivienda.

Para poder solicitar esta ayuda, en el edificio deberá residir al menos una persona mayor de 75 años o que tenga reconocido legalmente algún grado de discapacidad que afecte a la movilidad, siempre que la subvención se solicite para su primera residencia. La cuantía de la ayuda ascenderá al 50% de la suma de los costes subvencionables que incluyen la ejecución de la obra de accesibilidad y los honorarios técnicos para la redacción del proyecto y dirección de obra, hasta un máximo de 15.000 euros por comunidad.

Desde el inicio del programa en 2018, la Fundación Mutua de Propietarios ha concedido 1.553.910 euros en ayudas económicas para la realización de obras en accesibilidad, de las que se han beneficiado 706 personas con movilidad reducida que ya pueden acceder de una manera autónoma a sus casas, 1.963 viviendas y un total de 4.908 vecinos. Además, estas ayudas directas han fomentado la realización de obras de accesibilidad por un importe de 8,8 millones de euros.

Con el objetivo de mejorar en el proceso de comunicación con los usuarios y agilizar la tramitación de las subvenciones, la Fundación Mutua de Propietarios ha renovado la plataforma de gestión de ayudas más fácil e intuitiva, donde se deberá crear la solicitud y subir la documentación requerida hasta el próximo 17 de marzo.

Tras un periodo de valoración conforme a una serie de criterios sociales, económicos, de edificio y la accesibilidad, la resolución de la novena convocatoria del programa se publicará el 14 de mayo de 2026.