Fundación Mutualidad impulsa formación especializada a profesionales del Derecho para la defensa de personas sin hogar - FUNDACIÓN MUTUALIDAD

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mutualidad, organización sin ánimo de lucro del Grupo Mutualidad, va a poner en marcha la II formación de 'Sumar y Escalar', para la especialización en la defensa de las personas sin hogar.

El sinhogarismo es una de las expresiones más extremas de la exclusión social y continúa siendo una realidad ampliamente invisibilizada, ha señalado la fundación, que ha indicado que las personas en esta situación "se enfrentan de forma sistemática a la vulneración de sus derechos, lo que dificulta su acceso a prestaciones básicas, agrava su vulnerabilidad y perpetúa los procesos de exclusión".

A su juicio, abordar esta realidad exige una atención jurídica especializada, con profesionales formados en competencias específicas y con una mirada integral, social e interseccional del Derecho.

'Sumar y Escalar' nace con el objetivo de mejorar el conocimiento de las necesidades jurídicas de las personas en situación de sinhogarismo y de las entidades que trabajan de forma directa con este colectivo, proporcionando herramientas y conocimientos prácticos en materias clave como protección internacional, extranjería, violencia de género o derecho a la salud.

Esta formación se concibe como un proyecto colaborativo en cuyo diseño han participado organizaciones del tercer sector y cuenta con alianzas con universidades, administraciones públicas, despachos de la abogacía y fundaciones como la Fundación Fernando Pombo o la Fundación Profesor Uría.

La formación, gratuita y en modalidad online, está estructurada en 34 horas lectivas e impartida por 43 profesionales de distintos ámbitos. Se trata de una formación integral y los docentes con enfoques multidisciplinares permiten un análisis de la interseccionalidad de la problemática que expresa la mayor vulnerabilidad de un segmento de la población.

Con un índice de recomendación del 95% por parte de los alumnos de la primera edición, las inscripciones para la segunda estarán abiertas del 11 de febrero al 9 de marzo a través del Portal Amigos de la Fundación.

La directora general de Fundación Mutualidad, Blanca Narváez, ha afirmado que la fundación impulsa a "la abogacía como agente clave en la defensa de los derechos y necesidades de este colectivo, a través de la formación y la generación de comunidades solidarias y comprometidas, dando así cumplimiento a nuestra misión".

Por su parte, la impulsora de la formación en Fundación Mutualidad, Alicia Otones, ha señalado que "los participantes valoran muy positivamente que el curso les proporcione herramientas prácticas que les ayuden a entender en mayor profundidad una realidad multicausal y muy invisibilizada".