Fundación ONCE ayuda a 27 emprendedores con discapacidad a crear su empresa a través del programa 'Por Talento Emprende'

Publicado: lunes, 9 marzo 2026 13:25
MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha ayudado económicamente a 27 emprendedores con discapacidad para crear su propia empresa a través del programa 'Por Talento Emprende', una iniciativa orientada a fomentar el autoempleo entre las personas con discapacidad.

De los 27 proyectos aprobados en esta convocatoria, 14 corresponden a Cataluña, seis a la Comunidad de Madrid, seis al País Vasco y uno a Aragón. Entre las iniciativas seleccionadas figuran una cafetería con brunch saludable y talleres de bienestar en Tarrasa (Barcelona), una guardería canina en Barcelona, una comunidad de mujeres expatriadas para gestión emocional y networking en Madrid, una tienda de cosmética coreana en Madrid, una tienda de suplementación deportiva en Bilbao y un negocio de trabajo social con sesiones de terapia individual en Zaragoza, como ha informado la fundación en un comunicado.

Las ayudas, concedidas a fondo perdido dentro de una convocatoria abierta, están dirigidas a emprendedores con discapacidad residentes en Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco que quieran poner en marcha un proyecto de negocio. Según Fundación ONCE, el objetivo es fomentar la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad y la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad "impulsando sus capacidades, espíritu emprendedor y necesidades del tejido empresarial, a través de proyectos viables y sostenibles", como ha explicado en un comunicado.

La ayuda base es de 3.000 euros, aunque puede incrementarse para los beneficiarios que pertenezcan a colectivos con especial dificultad de inserción --parálisis cerebral, discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual--, que pueden recibir 2.000 euros adicionales. También existe un complemento de 1.000 euros para mujeres, desempleados de larga duración, personas migrantes o mayores de 45 años. En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales o solicitantes que vivan en hogares con todos los miembros en situación de desempleo, el complemento también asciende a 2.000 euros.

Además, la cuantía total de la ayuda también puede aumentar en relación a la contratación de personas con discapacidad, factores de crecimiento y el sector económico de la actividad empresarial. En cualquier caso, la suma total de la ayuda no puede superar los 18.000 euros por beneficiario.

