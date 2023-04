Fundación ONCE y Fundación Coloring the World convocan una beca para fomentar el desarrollo de artistas con discapacidad

Fundación ONCE y Fundación Coloring the World (CTW) convocan la beca 'IAM WITH YOU' dirigida a fomentar el desarrollo profesional de artistas con discapacidad

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y la Fundación Coloring the World (CTW) han convocado la beca 'IAM WITH YOU' dirigida a fomentar el desarrollo profesional de artistas con discapacidad que requieran de apoyo técnico y formativo, según han informado en un comunicado.

En concreto, la beca está destinada a artistas con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, con una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%, residentes en España y que estén interesados en llevar a cabo un proyecto creativo en cualquier campo de las artes plásticas.

De esta manera, el artista beneficiado disfrutará de un máximo de 45 días de residencia en un lugar reservado dentro del espacio Factory of Dreams de la Fundación Coloring the World para desarrollar el proyecto que haya propuesto en la solicitud de la ayuda. En el mismo sitio, recibirá formación personalizada en diferentes aspectos del desarrollo de una carrera artística a cargo de Ink and Movement, en un periodo de tiempo comprendido entre el 17 de mayo y el 1 de julio de 2023.

Además, el programa incluye un soporte económico de un máximo de 6.000 euros para financiar gastos de producción, viajes, dietas y alojamiento necesarios para el desarrollo del proyecto.

Para conseguir la beca, las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes entre el 1 de marzo y el 3 de abril de 2023. Posteriormente, el 17 de abril, la Comisión de valoración emitirá su fallo y el día 20 del mismo mes la Fundación Coloring the World lo comunicará.

La convocatoria de esta beca se enmarca en un convenio de colaboración suscrito en 2022 entre Fundación ONCE y la Fundación Coloring the World para mejorar la inserción de las personas con discapacidad a través del arte, 'instrumento de transformación social' a juicio de CTW, que desarrolla proyectos sociales y utiliza como principal temática el arte contemporáneo.