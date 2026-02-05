Fundación ONCE y el Ministerio de Universidades lanzan una nueva edición de 'Campus inclusivos, Campus sin Límites'

Nueva edición de los ‘Campus inclusivos, Campus sin Límites’ - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han puesto en marcha una nueva convocatoria de 'Campus Inclusivos, Campus sin Límites', una iniciativa que este año cumple su décima edición para ayudar a las universidades en la puesta en marcha de un programa de actividades inclusivas destinadas a alumnos con y sin discapacidad.

Ambas entidades comenzaron en 2011 la experiencia de 'Campus Inclusivos, Campus sin Límites', con el fin de llevar a cabo un programa de sensibilización educativa cuyo objetivo principal es contribuir a la reducción del abandono escolar temprano de las personas con discapacidad e incrementar su presencia activa en estudios superiores, aumentando así su formación y sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad, como han destacado en un comunicado.

Con esta nueva convocatoria de ayudas retoman su colaboración con la finalidad última de favorecer con éxito el tránsito de los estudiantes con discapacidad y en riesgo de exclusión social hacia los estudios universitarios y reducir el abandono temprano en este colectivo.

En concreto, y según recoge el texto de la convocatoria, se conceden ayudas a proyectos presentados por universidades públicas, que consisten en estancias de entre siete y diez días de duración. Durante las estancias, se desarrollan actividades académicas dirigidas a motivar, orientar e informar a estudiantes con discapacidad, necesidades educativas y/o en riesgo de exclusión social, matriculados en cuarto de ESO, Bachillerato o Formación Profesional, sobre sus oportunidades en la educación superior.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa 'Campus inclusivos, Campus sin límites' se puso en marcha con el fin de facilitar el tránsito de estudiantes con discapacidad hacia los estudios superiores y de reducir la tasa de abandono temprano de la educación y la formación de este alumnado. Esta iniciativa también contribuye a que las universidades puedan realizar un diagnóstico previo sobre su nivel de accesibilidad e inclusión y mejoren sus protocolos de actuación para dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes.

El Ministerio y Fundación ONCE colaboran en este programa desde 2011. En total, se han celebrado 61 Campus en 38 universidades, con más de 1.000 estudiantes beneficiarios. A lo largo de estos años se han ido incorporando mejoras que han contribuido a fomentar la inclusión: a partir de la tercera edición se incluyeron participantes sin discapacidad en riesgo de exclusión y alumnado con necesidades educativas sin certificado del grado de discapacidad.

También se ha ido implicando a estudiantes de las propias universidades y se ha mejorado progresivamente la conexión de las universidades con los Institutos de Educación Secundaria (IES). Después de participar en el programa aumenta, en un 40% el número de quienes están seguros de cursar un grado universitario y el 90% de los participantes piensa en continuar sus estudios, según los impulsores de la iniciativa.