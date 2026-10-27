Fundación ONCE, premio 'Best Social 4 Good Institution' por su apoyo al emprendimiento social

Fundación ONCE recibe el premio 'Best Social 4 Good Institution' por su apoyo al emprendimiento social - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha recibido este mes de octubre el premio 'Best Social 4 Good Institution' por su Programa de Crecimiento y apoyo a emprendedores sociales, en el marco de la decimotercera edición de 'Startup Olé', que ha reunido en Salamanca a más de 5.000 asistentes, alrededor de 800 ponentes internacionales y representantes de más de 500 compañías.

'Best Social 4 Good Institution' es una categoría que forma parte de los reconocimientos que concede Startup OLÉ a organizaciones e instituciones destacadas por su impacto social y su apoyo al emprendimiento con propósito social.

El premio ha sido recogido por Carlos Sánchez, técnico de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, quien ha agradecido la distinción y el reconocimiento que supone al trabajo constante de su entidad para mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos como el de las personas con discapacidad, como indican desde la fundación.

El Programa de Crecimiento es una evolución de su programa de aceleración y busca ofrecer a las compañías un apoyo personalizado sobre las principales barreras que condicionan su desarrollo.

En este sentido, trabaja sobre palancas fundamentales como el modelo de negocio, la dimensión de mercado y la estrategia de precios; cuestiones relacionadas con la estructura financiera, legal, fiscal o de personas, y necesidades vinculadas al acceso a capital, entre ellas la preparación de rondas de inversión. El acompañamiento se desarrolla habitualmente durante un periodo de entre ocho y doce semanas y prioriza actuaciones de aplicación práctica para las empresas.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de PwC, que pone a disposición de las empresas participantes un equipo de expertos en crecimiento encargado de trabajar sobre proyectos específicos adaptados a sus necesidades.

Los resultados obtenidos reflejan el impacto de esta apuesta. En sus siete ediciones, ha contribuido a la captación de 7 millones de euros de financiación pública y 21 millones de euros de inversión privada, además de favorecer la creación de más de 220 empleos.

Actualmente son ya 26 los proyectos innovadores apoyados por Fundación ONCE a través de esta iniciativa. Entre las compañías incorporadas en su séptima edición figuran Coby, Háblalo, Aurax y Eonesia. Esta edición ha supuesto además un paso adelante en la internacionalización del programa, al incorporar proyectos procedentes de otros países junto a iniciativas españolas.