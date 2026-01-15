Fundación SERES aborda la gestión de factores ESG en el Spain Investors Day 2026

Celebración de la mesa redonda 'Estrategia y gestión de los factores ESG en tiempos de transformación', moderada por presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, en el Spain Investors Day - FUNDACIÓN SERES

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación SERES ha vuelto a participar en la 16ª edición del Spain Investors Day (SID), en esta ocasión, en una mesa redonda en la que ha situado el impacto social y la inversión sostenible en el centro del debate económico. El encuentro ha puesto de manifiesto que la gestión avanzada de los factores ESG exige evolucionar desde el cumplimiento hacia la creación de valor, incorporando la medición del impacto social, la transparencia y una visión de largo plazo como elementos diferenciales para las empresas en los mercados internacionales.

Así se ha constatado en la mesa redonda 'Estrategia y gestión de los factores ESG en tiempos de transformación', moderada por presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, y con la participación del presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta; el director general de Esade, Daniel Traça; y la presidenta de HP para Europa Sur y Este de Europa, Oriente Medio y África, Helena Herrero.

En el evento, se ha analizado el papel de los factores ESG, con especial foco en la dimensión social, en un contexto marcado por la transición digital y energética; y se ha reflexionado sobre asuntos como la transición justa hacia una economía baja en emisiones y la producción responsable; el impacto de la inversión socialmente responsable en la toma de decisiones de los inversores; el valor estratégico de las alianzas con otras empresas, instituciones y comunidades; el rol de la tecnología y la diversidad en la formación de nuevos talentos y líderes; y la necesidad de desarrollar competencias para liderar empresas más sostenibles, resilientes y competitivas.

En su intervención, el presidente de Fundación SERES ha subrayado que 2026 comienza "en un contexto de profunda transformación, marcado por la inestabilidad geopolítica, la disrupción tecnológica y desafíos sociales como la vivienda, la demografía, la inmigración o la desigualdad, que están impactando directamente en la cohesión social y en la actividad empresarial".

"Ante este escenario, poner a las personas en el centro, apostar por el diálogo y la colaboración y conectar lo económico con lo social es clave para construir empresas más sólidas, competitivas y con visión de largo plazo", ha precisado.

En relación con la transición justa, la inversión responsable y el papel de las alianzas estratégicas, Targhetta ha destacado que "la visión clásica de que la única responsabilidad de la empresa es maximizar beneficios ya no es suficiente para responder a los retos actuales".

"Hoy las compañías deben asumir un compromiso real con todos sus grupos de interés, especialmente con quienes han quedado tradicionalmente al margen. Reforzar una 'S' auténtica dentro de los criterios ESG, con buen gobierno y foco en las personas, es clave para construir empresas más responsables, sostenibles y alineadas con la sociedad", ha argumentado.

Desde el ámbito académico, y en relación con la construcción de nuevos modelos de empresa, el papel de la tecnología y la diversidad, así como las competencias necesarias para el liderazgo del futuro, el director general de Esade ha mencionado que "España cuenta con una gran disponibilidad de talento, pero se enfrenta a un reto demográfico que exige repensar cómo lo formamos y cómo atraemos talento internacional para reforzar nuestra competitividad".

"Hoy las fronteras entre humanidades, tecnología, estrategia y gestión se han desdibujado, y necesitamos una formación transversal, capaz de dar respuesta a los desafíos reales de la sociedad y de preparar a líderes que se adapten a la rápida evolución de la inteligencia artificial, con un propósito claro de generar impacto positivo", ha argumentado.

Por último, Herrero ha señalado que "en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la escasez de materias primas y talento, la tecnología y las personas se convierten en los principales motores de transformación de las empresas".

"La inteligencia artificial ya está redefiniendo tareas y roles, y el verdadero reto no es tecnológico, sino humano: desarrollar las capacidades necesarias para extraer valor sin dejar a nadie atrás. Por eso, las compañías tenemos la responsabilidad de asegurar que la tecnología no genere nuevas brechas, sino que contribuya a democratizar el conocimiento y a crear impacto positivo en la sociedad", ha valorado, al tiempo que ha vaticinado que "el liderazgo del futuro pasa por humanizar la tecnología, impulsar la innovación centrada en las personas y crear entornos donde el talento pueda desarrollar todo su potencial".

El encuentro, organizado por Estudio de Comunicación, se celebra en Madrid los días 14 y 15 de enero y analiza la realidad económica de España, así como los retos y oportunidades de futuro para inversores extranjeros. En esta edición, ha reunido a más de 40 compañías cotizadas y otras grandes empresas, que representan a los principales sectores económicos del tejido productivo español, y ha contado con las intervenciones de 75 ponentes.